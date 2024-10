"Ha una dipendenza". "Nemmeno un po' di riconoscenza". Lo scontro tra Asia Argento e Morgan

Ascolta ora 00:00 00:00

Botta e risposta a distanza tra Morgan e Asia Argento. L'attrice ha rilasciato una lunga intervista a Silvia Toffanin durante l'ospitata a Verissimo, ma alcune sue dichiarazioni hanno fatto andare su tutte le furie Morgan. Il cantautore ha così deciso di scrivere di suo pugno un lungo articolo per controbattere all'ex compagna infiammando lo scontro a distanza.

Le dichiarazioni di Asia Argento

Ospite di Silvia Toffanin, Asia Argento ha ripercorso i momenti più importanti della sua vita soprattutto i fatti più recenti, come l'amore e la morte di Anthony Bourdain e la sobrietà, che da ormai tre anni la tiene lontana dall'alcol. In studio Asia ha parlato anche della figlia Anna Lou, protagonista a Ballando con le stelle e parlando di lei ha ricordato quanto l'assenza di Morgan nella sua vita abbia pesato. " Lui voleva essere amico di mia figlia, ma quando era piccola lui non c'era. Lui ha mancato tanti appuntamenti della sua vita, purtroppo, con la scusa che noi c'eravamo lasciati. Lui poteva vederla tutti i weekend, ma lui non c'era ", ha rivelato Asia Argento. Poi l'attrice si è soffermata sulla figura di Morgan e sui problemi che l'artista sta avendo da tempo: " Io capisco il fatto di mettersi una maschera per proteggersi, però Marco ha creato Morgan ispirandosi a modelli sbagliati…Tutte quelle trasmissioni che ha fatto (X-Factor e altre ndr), che gli hanno permesso di galleggiare e di non toccare il fondo, non gli hanno fatto un favore. Lui doveva toccare il fondo. Lui è preda del suo ego e gli impedisce di essere un miglior essere umano, un miglior padre, un miglior artista… È una persona che ha problemi gravi di dipendenza" . Quest'ultima frase, però, ha scatenato la reazione di Morgan, che sul web si è duramente sfogato contro l'ex.

La replica di Morgan sui social

Attraverso le pagine del sito Mowmag, Morgan ha scritto un lungo articolo, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti dell'ex: " Bisogna avere una faccia come il cu*o per andare a parlare degli altri in quel modo in televisione. Da una che si è fumata pure il brillantante della lavastoviglie, che va in televisione a dire a tutta Italia cose che mettono in cattiva luce una persona, con nome e cognome, in assenza di questa persona, che non può quindi difendersi o dire altrettante miserie di lei come sarebbe giusto, beh, questo fa veramente venire i nervi" . Poi Morgan ha accusato Asia di non essergli stato riconoscente per quanto fatto in questi anni. " Mi chiedo con che coraggio si possa permettere che prosegua il mio vilipendio pubblico, dove manco la madre di mia figlia ha un briciolo di riconoscenza.

Una madre decente lo ringrazia l’uomo che ha contribuito a donare la vita a suo figlio, a meno che questo uomo non abbia fatto del male a questo figlio, ma non mi pare proprio il mio caso, anzi, direi che siamo nella situazione opposta, cioè di un padre colto che ha nutrito amorevolmente sua figlia non solo economicamente ma proprio in termini di cura amorevole, di gentilezza e di valori morali", ha concluso il cantautore provando a mettere un punto allo scontro.