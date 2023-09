La passione, gli eccessi, le accuse: la storia d'amore tra Asia Argento e Morgan

La storia d'amore tra Asia Argento e Morgan è stata una delle più discusse di tutti i tempi. Ribelli, anticonformisti e pronti a combattere contro tutto e tutti, l'attrice e il cantautore sono stati insieme dal 2000 al 2007. Anni vissuti al massimo tra picchi di passione estrema e momenti di crisi profonda fino al doloroso addio fatto di accuse e bugie.

Il primo incontro

È il 2000. Asia Argento ha 25 anni e decide di cimentarsi con la regia, realizzando il suo primo lungometraggio "Scarlet Diva". Il film viene presentato al Bellaria Film Festival ed è qui che incontra Marco Castoldi. A farli conoscere è il critico cinematografico e autore Enrico Ghezzi. Morgan rimane folgorato da Asia, ma i due si rivedranno solo qualche mese più tardi, all'Hollywood a Milano. "Chiedo di vederla ma lei stava limonando con Grignani ed era più fuori di me ", ha confessato di recente Morgan, parlando del loro secondo incontro come di un momento da dimenticare. Ma la scintilla scoccata a Bellaria li fa finire insieme.

La passione e il lavoro

L'amore tra Morgan e Asia è talmente forte ed esplosivo che Asia rimane incita dopo pochi mesi. Ma questo non la ferma dal punto di vista professionale e inizia un'intesa collaborazione proprio con Morgan e i Bluvertigo. Prima di partorire la prima figlia Asia Argento dirige il videoclip di "L'assenzio", mentre Morgan decide di partecipare al festival di Sanremo con la sua band per poi intraprendere la carriera da solista e collaborare con la compagna per nuovi video musicali.

La nascita di Anna Lou

Il 20 giugno 2001 viene alla luce Anna Lou Castoldi, il cui nome viene scelto da Asia in onore della sorella - Anna Ceroli - morta in un incidente nel 1994. Morgan vive un momento emozionante scoprendosi padre fragile ma anche presente e l'amore con Asia, nonostante gli alti e i bassi, si fortifica. Così decide di mettere momentaneamente da parte la musica: compare in alcuni video clip girati da Asia Argento per Loredana Bertè e recita in "Perdutoamor" di Franco Battiato.

La prima vera crisi

La vita di Asia e Morgan è fatta di eccessi e sregolatezza. La coppia viene fotografata a diversi eventi insieme ma le foto restituiscono un'immagine cupa e quasi "malata" della coppia. E' il 2003 Morgan esce con il suo primo album da solista e vince il premio Tenco, ma nonostante il successo qualcosa mina il rapporto con la compagna e si comincia a parlare di crisi profonda. Nel 2004/2005 Asia è impegnata all'estero su diversi set cinematografici ("The Keeper" e "Last Days") e la lontananza mette ancora più distanza tra loro anche se l'addio ufficiale non arriva.

Gli eccessi la droga

La relazione complicata tra Morgan e Asia passa dalla droga. Nel 2006 il cantautore ammette di fare uso di crack per gestire lo stress, mentre Asia - rivelerà più tardi - è dipendente da molti altri tipi di sostanze stupefacenti. Le foto, che i paparazzi scattano loro in un locale di Milano in una serata d'autunno, mettono in mostra tutto il loro malessere e si parla addirittura di violenze domestiche con i presunti pugni che l'attrice avrebbe sferrato al compagno durante le notti trascorse nel loro appartamento.

La durissima separazione

Nel 2007 arriva l'addio definitivo e la storia finisce nel peggiore dei modi. Morgan accusa Asia di averlo lasciato e portato sulla cattiva strada, riducendolo uno straccio (nel 2007 il cantautore arriva a pesare 47 chili); l'attrice denuncia alla stampa che l'elemento tossico nella relazione è Morgan, che l'avrebbe sfruttata per la fama. La separazione non solo è dolorosissima, ma anche complicata dal punto di vista legale vista la figlia in comune. La Argento chiede gli alimenti, che però Morgan non è in grado di pagare e addirittura i due finiscono in tv a litigare proprio per il mantenimento.

Asia e Morgan oggi