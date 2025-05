Asia Argento: “Ecco come fingono le donne a letto". Momento imbarazzante con Chiambretti

Ascolta ora 00:00 00:00

Chi non ricorda l'attrice Meg Ryan che simula un orgasmo in un bar nel film "Harry ti presento Sally". Era il 1989 e nessuno sapeva che quella scena girata insieme al collega Billy Crystal sarebbe diventata un cult. Trentacinque anni dopo, non in un bar ma di fronte alle telecamere di "Donne sull'orlo di una crisi di nervi", Asia Argento ha fatto lo stesso davanti a migliaia di telespettatori che stavano guardando l'ultima puntata del programma condotto da Piero Chiambretti su Rai3. Ospite della trasmissione l'attrice ha raccontato alcuni episodi hot avvenuti su alcuni set cinematografici e ha terminato il suo intervento facendo una simulazione dell'orgasmo femminile.

Cosa è successo in studio

Fin dal suo ingresso in studio Asia Argento ha giocato sul tema della sessualità e della provocazione, leccando la faccia di Chiambretti e provando a baciarlo sulla bocca. "Non sono mica un cane ", ha replicato il conduttore facendo un chiaro riferimento alla scena del bacio con un Rottweiler nel film "Go Go Tales", di cui Asia aveva già parlato nella scorsa puntata. Una volta seduta in poltrona la figlia di Dario Argento ha parlato di alcuni dei suoi film più controversi come "Scarlet Diva" del 2000, di cui è stata regista e protagonista, e ha ricordato: " L'attore? Non era un attore, l'ho scelto perché era bono". P oi, imbeccata da Chiambretti che le chiedeva del cerotto usato dagli attori dei film erotici, Argento ha raccontato: "Gli attori si mettono lo scootch sulla punta del pene e lo tirano fino dietro per non farlo vedere. Il cerotto nessuno se lo mette, anzi una volta uno con una biscia enorme ha cercato di infilarmelo dentro in una scena. Veramente".

L'orgasmo simulato

La surreale intervista è proseguita con le domande curiose di Piero Chiambretti: " Ma gli attori sono carichi o terrorizzati quando devono fare scene di sesso? ". E Asia Argento ha chiarito: "S iamo tutti un po' terrorizzati e ubriachi perché a chi piace fare queste scene? Ma l'igiene è fondamentale. Una volta ero così ubriaca che non sapevo neanche cosa stavano facendo e mi hanno fatto un primo piano della patonza". A quel punto l'attrice ha spostato l'intervista su un altro argomento, spiazzando il conduttore: " Ma voi lo sapete che il 75% delle donne nella vita, non ne cinema, finge di avere un orgasmo perché questi uomini non sono capaci. Da sole ci riesce benissimo. Quante hanno finto con lei? ".

Chiambretti ha glissato ma poi ha provocato l'ospite, chiedendole diun orgasmo e Asia Argento non si è fatta pregare. Tra gemiti e grida l'attrice ha recitato la sua scena coinvolgendo anche Chiambretti, che si è visto costretto a chiederle più volte di chiudere le gambe, che erano in favore di telecamera.