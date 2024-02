"Aspettavo la luna". Belen punge l'ex: l'ultima frecciata a Lorenzoni

Il San Valentino di Belen Rodriguez è solitario. Dopo la fine della storia d'amore con l'imprenditore Elio Lorenzoni, la showgirl ha ricominciato da se stessa e dai suoi due figli, Santiago e Luna Marì. Sul web, però, Belen ha voluto comunque festeggiare la ricorrenza dedicata agli innamorati con una frase ben augurante: "Buon San Valentino a tutti quelli che AMANO". Al momento lei non sembra avere nessuno nel cuore, vista la recente rottura con Lorenzoni, del quale si sono perse le tracce da settimane ormai. In realtà a lui sembra essere dedicato il post sibillino che l'argentina ha pubblicato sul suo profilo social poche ore fa, poco prima dello scoccare della mezzanotte.

L'ultimo post sibillino di Belen

Belen Rodriguez ha deciso di infiammare la rete condividendo su Instagram due foto in cui appare completamente nuda nella vasca da bagno, ma sapientemente coperta dal braccio. Due scatti provocanti, che la showgirl ha voluto accompagnare da una frase che, a molti, è sembrata una chiara stoccata all'ex compagno. "Aspettavo la luna". L'argentina non sembra riferirsi propriamente al nuovo ciclo lunare, cominciato il 9 febbraio, ma piuttosto ad una aspettativa altissima, che non si è concretizzata, come a dire: "Mi aspettavo la luna e invece…".

Le critiche alle foto sexy

A risollevare il suo morale ci hanno pensato migliaia di follower, che hanno commentato entusiasti le sue foto sexy, ma come al solito non sono mancate neppure le critiche. "Sti messaggi criptici alle 7 di mattina a chi si rivolgono?? Io a 15 anni usavo queste strategie per inviare un messaggio a qualcuno che avrebbe capito", ha scritto una utente, mentre un'altra aggiungeva: "Ma sempre foto mezza nuda? Non ti stancano mai?". Alle critiche, però, Belen sembra averci fatto il callo. Degli hater, della fine della sua ultima storia con Elio e di molto altro potrebbe parlare nel libro che - secondo Fabrizio Corona - Belen Rodriguez sta scrivendo.

Belen e l'autobiografia

Secondo l'ex re dei paparazzi, che ha anticipato la notizia, si tratterà di una sorta di biografia intimistica e meno incentrata sui gossip sulla sua vita tra l'Argentina e l'Italia ma anche sui suoi amori da Corona a Lorenzoni passando per Stefano De Martino. Il recente viaggio in Scozia sarebbe stato l'occasione giusta per iniziare la stesura del suo libro, ma anche Dubai - dove ha appena trascorso alcuni giorni - potrebbe averle regalato momenti di solitudine per concentrarsi sul suo nuovo progetto editoriale.