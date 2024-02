"Sta scrivendo la sua biografia". L'indiscrezione su Belen e il viaggio all'estero

C'è un retroscena legato alla fuga in Scozia di Belen Rodriguez. Mentre la stampa rosa parla di una fuga lontano dai paparazzi e dell'ex fidanzato, Elio Lorenzoni, con il quale si sarebbe già lasciata, Fabrizio Corona ha sganciato una bomba sulla showgirl argentina: "Belen è in ritiro in Scozia da sola per scrivere il suo primo libro in cui racconta tutta la sua vita".

È stato proprio l'ex re dei paparazzi ha rivelare che tra Belen e l'imprenditore Elio Lorenzoni la storia sarebbe finita dopo appena sei mesi. "Elio è stato un periodo della sua vita che le è servito a ritrovare se stessa", ha anticipato Fabrizio Corona attraverso le pagine del suo sito. In effetti, Belen Rodriguez e Lorenzoni sono spariti dai radar dei fotografi e sui social network non si sono più fatti vedere insieme. L'ultimo viaggio in solitaria dell'argentina ha confermato che Belen sta vivendo un periodo di grande riflessione personale, che potrebbe nascondere un progetto più ambizioso.

L'autobiografia di Belen

Secondo Corona, Belen si sarebbe rifugiata in Scozia per iniziare a scrivere la sua biografia. L'argentina è rimasta lontana dall'Italia solo quattro giorni, ma a bordo di un'auto noleggiata in loco, ha percorso oltre mille chilometri, fotografando luoghi, raccogliendo appunti e cercando l'ispirazione per riempire le prime pagine del libro sulla sua vita. "Belen ha deciso di cambiare radicalmente. Dopo essersi lasciata momentaneamente alle spalle anche il mondo della televisione e dopo aver messo la parola fine alla storia con Elio Lorenzoni, sentiva il bisogno di ritrovare sé stessa", ha rivelato Corona sul web, aggiungendo: "E ha scelto di farlo tramite le pagine di un libro, che non saranno lo sterile racconto delle sue corna o lo sputtanamento della sua intimità, ma qualcosa di più profondo".

Gli indizi social

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli ma su Belen Rodriguez e le sue vicissitudini, l'ex re dei paparazzi non ha mai sbagliato fino a oggi e la prova, che un libro sarebbe in lavorazione, potrebbe essere la lunga poesia scritta dalla showgirl e pubblicata su Instagram proprio nelle scorse ore. Nelle immagini condivise sul suo profilo social, l'argentina ha più volte mostrato un pc e un quaderno per gli appunti, indizi che potrebbero confermare l'indiscrezione di Fabrizio Corona. Dunque, l’argentina avrebbe scelto di seguire la stessa strada di Ilary Blasi.