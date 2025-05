Vandalizzata la tomba di Sandra Milo, la rabbia della figlia: "Spregevoli vigliacchi"

Ascolta ora 00:00 00:00

Un anno dopo la scomparsa di Sandra Milo la sua tomba è stata oggetto di atti vandalici. A denunciare l'accaduto è stata la figlia dell'attrice, Azzurra, che attraverso la pagina Instagram dell'artista - tenuta attiva proprio dalla figlia - ha raccontato cosa è accaduto nelle scorse ore nel cimitero, dove è sepolta Milo.

La tomba di Sandra Milo

Il 29 gennaio 2024 l'attrice è deceduta a causa di un grave tumore ai polmoni, che le ha dato solo pochi mesi di vita dalla diagnosi. I funerali si erano svolti nella Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo, alla presenza di decine di amici e colleghi e migliaia di persone giunte per dare l'ultimo saluto alla diva. Le spoglie di Sandra Milo erano state deposte nel cimitero del Verano, nella tomba di famiglia dove già riposavano la madre, Maria Paglianti Greco e la nonna, Alberta Casciani Paglianti. Nell'ultimo anno e mezzo in molti hanno reso omaggio all'attrice, facendo visita alla sua tomba ma nelle ultime ore ignoti hanno deturpato la sua sepoltura.

Cosa è successo

Secondo quanto raccontato dalla figlia dell'attrice la lapide è stata danneggiata e alcune piante presenti sulla sepoltura divelte. Su Instagram in un lungo post la donna si è sfogata duramente. "Chissà cosa ci avrà trovato di così divertente colui o colei che ha strappato tutte le piante grasse e danneggiato la lapide della tomba di mia madre... Che Dio non voglia che io scopra mai chi sia stato l'autore di tali atti vandalici perché la mia ira sarebbe implacabile e incontenibile", ha scritto la figlia di Sandra Milo, proseguendo: "Mi rivolgo proprio a te - ai miserabili non si concede il Lei - se stai leggendo queste righe: un giorno anche tu finirai sotto terra - nessuno sfugge alla morte - e come mi piacerebbe poter vivere abbastanza per portare i miei cani a pisciare sulla tua tomba dopo averci sputato sopra.

Gli spregevoli vigliacchi meritano solo il disprezzo più profondo". Azzurra De Lollis, che di Milo è la terzogenita, ha raccolto il sostegno dei fan dell'attrice che sotto la post hanno commentato con sdegno quanto accaduto al Verano.