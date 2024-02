"In tre mesi se l'è portata via". Ecco come è morta Sandra Milo

Migliaia di persone si sono date appuntamento nella chiesa degli Artisti a Roma, ieri 31 gennaio, per dare l'ultimo saluto a Sandra Milo, morta il 29 gennaio all'età di 90 anni nella sua casa di Roma. Centinaia di ammiratori, tanti personaggi famosi ma soprattutto i suoi tre figli, Deborah, Ciro e Azzurra che sono rimasti sempre al suo fianco anche nelle sue ultime ore di vita. "Le sono stato vicino fino all'ultimo, le ho tenuto la mano come avrebbe voluto", ha rivelato commosso il figlio di Sandra Milo a La vita in diretta, svelando le cause della sua morte della madre.

Le cause della morte di Sandra Milo

La famiglia ha cercato di mantenere il massimo riserbo sui motivi del decesso dell'attrice, ma quando il dolore ha preso il sopravvento, nel giorno dei funerali, le parole sono uscite quasi involontarie, di getto, come per liberarsi di un peso. "Siamo andati a fare delle analisi per un problema all'anca e ha scoperto di avere un brutto male", ha fatto sapere Ciro De Lollis, il figlio dell'attrice che insieme alle sorelle è rimasto accanto alla madre nelle sue ultime settimane. Di quale brutto male si tratti non è chiaro, ma un'altra confessione fatta dall'uomo lascia intuire che la musa di Fellini si sia spenta a causa di un tumore ai polmoni fulminante: "E pensare che non aveva mai fumato in vita sua. Da quel momento sono iniziati tre mesi di calvario".

La morte nel giorno del compleanno del nipotino