"Attico e super attico". Ecco dove Totti andrà a vivere con la Bocchi

Sono trascorsi meno di sei mesi da quando gli ex monarchi di Roma Francesco Totti e Ilary Blasi (o TottieIlary, rigorosamente tutto attaccato come li chiamavano gli ammiratori) hanno ufficializzato la rottura. Solo sei mesi e sembra sia passata uan vita. La coppia è più distante che mai, i due hanno preso strade divergenti e non sembra esserci margine per un riavvicinamento. L'ex Capitano della Roma fa coppia fissa con Noemi Bocchi, anche se ancora non sono ben chiari i contorni, e soprattutto le tempistiche, del loro avvicinamento e fidanzamento. La conduttrice, invece, pare si sia avvicinata a un possente imprenditore tedesco di nome Bastian.

Ma mentre la Blasi dovrebbe essere nelle prime fasi della sua relazione, Totti con la Bocchi è un pezzo avanti, come dimostrano le foto condivise in esclusiva dal settimanale Chi, che mostrano la nuova casa della coppia. Noemi Bocchi è stata fotografata insieme ai tecnici mentre studia con loro alcuni dettagli del nuovo appartamento, attico e superattico, mentre alcuni operai di una ditta di trasporti scaricano i mobili della precedente abitazione della Bocchi, che troveranno spazio nel nuovo nido d'amore. I lavori sembrano proedere a ritmo serrato, tanto che non si esclude che i due festeggeranno il Natale nella loro nuova casa.

L'appartamento non si trova a grande distanza da dove abitava prima Noemi Bocchi: i due hanno deciso di restare a Roma Nord, ben distante dall'Eur in cui Totti ha costruito il suo quartier generale ma, soprattutto, dove Ilary Blasi è rimasta a vivere nella villa coniugale. Come mostrano le immagini del settimanale diretto da Alfonso Signorini, il palazzo dall'esterno è uno dei tanti complessi anonimi della periferia romana, ma all'interno deve sicuramente avere qualcosa di speciale se l'ex capitano della Roma l'ha eletto come suo nuovo bunker privato con la nuova compagna.

Il settimanale Chi ha rilasciato anche una nuova indiscrezione in merito ai progressi della coppia composta da Francesco Totti e Noemi Bocchi. Pare, infatti, che il Pupone abbia voglia di chiudere rapidamente le pratiche di separazione e divorzio, anche se queste dovessero essere piuttosto onerose per lui. Che abbia fretta di sposarsi? Intanto si gode questa nuova parentesi di vita e chissà che in futuro questo rapporto non lo porti ad ampliare ulteriormente i suoi orizzonti.