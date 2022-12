"Mi costerà un sacco...". L'ultima di Totti sull'accordo con Ilary

Il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi potrebbe diventare un caso mediatico senza precedenti qualora approdi in un'aula di tribunale. Per questo i legali del Pupone e della conduttrice sembra stiano lavorando nell'ombra per raggiungere un accordo che scongiuri l'avvio di una proceduta legale, che sarebbe dannosa e controproducente per entrambi soprattutto a livello di esposizione.

L'avvocato di Ilary Blasi, Alessandro Simeone, ha depositato la richiesta di separazione giudiziale nelle scorse settimane. Il segnale che la conduttrice dell'Isola dei famosi non è più disposta a rinviare una pratica, quella del divorzio, che deve essere chiusa in un modo o nell'altro. I legali di Totti, invece, non avrebbero presentato ancora la propria richiesta ma in tribunale la pratica dovrebbe essere discussa a primavera.

Il tentativo di mediazione

Secondo quanto emerso nelle scorse settimane, però, gli avvocati starebbero facendo di tutto per evitare di arrivare davanti ai giudici, dove si consumerebbe una lotta a colpi di richieste e recriminazioni che non gioverebbe a nessuna delle due parti. Soprattutto ora che entrambi sono felici accanto ai nuovi compagni, lui con Noemi Bocchi (presentata ufficialmente a Dubai) e lei insieme all'imprenditore tedesco Bastian.

Gli avvocati Simeone e Conte si sarebbero incontrati lontano da occhi indiscreti subito dopo l'udienza in tribunale a Roma per la questione delle borsette e dei Rolex. Impossibile sapere come è andato il confronto ma un accordo sembra possibile. A rivelarlo è il Corriere della sera che ha svelato cosa avrebbe detto Francesco a alcuni amici dopo una partita di calcio a otto tra la sua squadra, la Totti Weese, e la Roma.

La profezia di Totti