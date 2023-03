"È un promise ring". Aurora Ramazzotti smentisce le voci sulle nozze con Goffredo

Era già da qualche settimana che giravano le voci sul presunto matrimonio di Aurora Ramazzotti con il compagno Goffredo Cerza, ma adesso sembra essere più ufficiale che mai: la notizia sembrerebbe essere una fake news; a smentirlo è stata proprio la figlia di Michelle ed Eros nel corso di un’intervista a Vanity Fair.

Gli indizi sul matrimonio

Ad accendere le speranze dei fan sulle ipotetiche nozze di Goffredo e Aurora, che, peraltro, è ormai sul finire della sua gravidanza, era stato in particolar modo un anello comparso all’anulare sinistro della Ramazzotti. Proprio nelle scorse settimane, infatti, la futura nonna Michelle Hunziker aveva postato una foto su Instagram che ritraeva Aurora, mentre accarezzava il pancione, con un prezioso anello al dito in bella mostra e che, inevitabilmente, dopo essere stato notato dai fan della coppia, aveva fatto pensare subito al matrimonio tra i due.

La spiegazione di Aurora

La giovane influencer, però, in queste ore ha smentito l’ipotesi delle nozze, spiegando a Vanity Fair che l’anello regalatole da Goffredo, fidanzato e futuro papà del suo bambino, non è preludio di un matrimonio, ma rappresenta qualcosa di ben preciso: "È una pietra della sua famiglia che mi ha regalato al compleanno. È un promise ring, la promessa che ci saremo sempre l’uno per l’altra, il matrimonio non c’entra".

A quanto pare, non ci sono nozze in vista, ma nulla esclude che l’ipotesi potrebbe essere presa in considerazione in futuro, considerando anche le parole di Aurora nel corso dell’intervista a Vanity Fair circa l’idea di condividere la propria vita con qualcuno: “Oggi l’idea di stare insieme tutta la vita è quasi un’utopia. Io non ho vissuto chissà che esempi di matrimoni duraturi, lui invece ha i genitori che stanno insieme da 37 anni, ed è stato quindi lui a insegnarmi a pensare al futuro, a immaginare di costruire qualcosa insieme.” – Poi Aurora ha continuato – “Qualsiasi cosa succeda, ho già scelto: ho voluto lui come padre di mio figlio, un legame che dura più di qualunque matrimonio. Sono figlia di genitori separati due volte, so che è molto importante chi è l’altro genitore. L’essenziale è che ci sia amore”.

Presto mamma