“Aveva un’altra relazione da mesi”. La rivelazione choc su Giorgia Soleri

Se nei panni della “fidanzata di Damiano dei Maneskin” è riuscita a conquistarsi una certa fama, Giorgia Soleri, nel ruolo di “ex fidanzata di Damiano dei Maneskin" sta raggiungendo alti livelli di notorietà. È da giorni infatti che non smette di essere al centro di pettegolezzi e rumors; l’ultima indiscrezione, riportata da Amedeo Venza e da Deianira Marzano, che sta circolando sul web non la ritrae più come vittima di una leggerezza da parte del “bello e dannato” Damiano, ma tutt’altro, accusandola di aver avuto una relazione “extraconiugale” mentre era ancora legata al frontman dei Maneskin; una relazione che a quanto pare ancora sembra essere in corso.

“La Soleri pare non si sia strappata i capelli per Damiano perché, si vocifera, pare abbia già da mesi una love story con un imprenditore nel settore cosmetico. Il quale, tra l’altro, giustamente, pare, dopo le ultime agghiaccianti dichiarazioni, l’abbia pure mollata”, queste le annotazioni di Venza e della Marzano. Non si sa altro su quest’uomo; l’ipotesi che lo ritrae come imprenditore legato al settore dei cosmetici potrebbe non essere fantascienza, avendo, la Soleri, appena lanciato la sua nuova linea di cosmetici “Neonude”.

Il make up "femminista"

Lanciata in questi giorni sui social, “Neonude” è nata dalla collaborazione dell’influencer Giorgia Soleri e Mulac, un marchio di cosmetici italiano. La collezione, la cui gamma cromatica va dai rosa e arancioni neon ai verdi elettrici, è stata presentata come un prodotto innovativo, unico. Vuole essere audace, come i vivaci colori scelti, diventando il simbolo della “bellezza a portata di tutti”, missione da sempre sostenuta da “Mulac”: “Il nuovo nudo, per me, è fatto di semplicità, ma anche essere extra, per alcuni, è una forma di nude. E io sono una di quelle persone, in caso non fosse evidente”, aveva dichiarato Giorgia.

Cosa è successo con Damiano

Proprio il giorno dopo il lancio della sua linea di make up "femminista", sui social sono circolate le immagini di Damiano che baciava appassionatamente un'altra in discoteca. A quel punto i due hanno dovuto calare la maschera e ammettere la fine della relazione. Giorgia non ha nascosto il suo fastidio nel "comunicato" che ha affidato ai social per il fatto che Damiano si fosse fatto beccare così. Aveva poi giustificato il suo gesto negando il tradimento e le corna, intortando i suoi follower con frasi fatte sull'inclusività e i rapporti fluidi. Ma se ora venisse confermata la voce della sua relazione clandestina, il castello di carte della ormai ex coppia potrebbe venire giù: Damiano sapeva? E, nel caso, era tutta una farsa?