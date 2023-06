Il bacio con l'altra, il video, l'addio: tra Damiano e Giorgia Soleri è finita

Tra Damiano David e Giorgia Soleri è tutto finito. L'annuncio è arrivato poco fa attraverso i social, ma il tempismo della comunicazione è apparso quanto mai dubbio, visto che da giorni - sui social - circola un video, nel quale il leader dei Maneskin bacia appassionatamente una sconosciuta ragazza in discoteca. Così il caso si è ufficialmente aperto: c'è stato prima il bacio (e quindi c'è stato un tradimento) oppure prima si sono detti addio?

Da ore sul web la domanda impazza tra i fan della coppia composta da Damiano David e Giorgia Soleri che, nonostante i proclami di amore smisurato fatto negli ultimi giorni, sono arrivati al capolinea. Il cantante romano ha rassicurato tutti sui social con una nota ufficiale, ma i dubbi sul tradimento serpeggiano nella fanbase dell'ormai ex coppia.

Il video del bacio

Su Tik Tok è praticamente diventato virale un filmato, nel quale si vede Damiano baciare appassionatamente una misteriosa ragazza durante una serata in un locale. Nel video, che è poi approdato anche su altre piattaforme social, il leader dei Maneskin è inconfondibile con i suoi capelli platino e i commenti, considerando la lunga relazione con Giorgia Soleri, sono stati ovviamente di stupore: " Ma non è fidanzato con la Soleri", "Beccato con un'altra, queste sono prove. Povera Giorgia", "Saranno mica una coppia libera?". L'episodio del bacio ha avuto talmente tanta risonanza da finire su molti siti di gossip e spettacolo e parlare di tradimento è stata una naturale conseguenza di quanto visto sui social, tanto da indurre il cantante a uscire allo scoperto.

"Io e Giorgia ci siamo lasciati"