Crisi e commozione: così i Ferragnez giocano con l'opinione pubblica

E vissero per sempre felici e contenti. Sì, insomma, questo è quello che vogliono far credere Fedez e sua moglie. Mentre il tempo passa e sempre più persone si convincono che tra i due coniugi non ci sia mai stata realmente una crisi, forse solo un piccolo battibecco che la sera stessa già era risolto, emergono nuovi elementi che incrinano sempre di più l'idillio. Ma attenzione, non quello all'interno del super attico di City Life da dove i due raccontano la loro vita patinata, ma quello con i follower, che sembrano perdere fiducia nella coppia. Già, proprio quell'idillio che ha permesso loro di diventare milionari. E allora si spiegherebbero tante cose che sono successe nell'ultima settimana, partendo dall'ennesimo video del rapper sull'orlo di una crisi di nervi, con conseguente comunicato no sense e foto finale tenerina, mano nella mano, dei coniugi.

L'ennesimo capitolo della saga Ferragnez è cominciato quando Selvaggia Lucarelli ha nuovamente acceso i riflettori sulla beneficenza opaca fatta dalla coppia. Nello specifico caso, dopo il pandoro natalizio di Chiara Ferragni, la giornalista ha chiesto lumi sull'uovo di Pasqua di Fedez. La comunicazione dell'operazione benefica è opaca, i passaggi non sono nitidi e Lucarelli ha deciso di andare a fondo nella vicenda, contattando l'azienda produttrice delle uova e sollevando alcuni dubbi. Fedez, che da qualche settimana sembra aver perso quel minimo di diplomazia che aveva caratterizzato gli ultimi anni, è andato in video per attaccare la giornalista mostrando un evidente disturbo del linguaggio, una balbuzie che mai finora si era manifestata, almeno non con questa intensità.

Al di là di cosa possa esserci dietro, alle cause vere e presunte sui quali in tanti si sono interrogati, c'è un dato di fatto che non può essere smentito: dopo il video di Fedez, il centro dell'attenzione non è più stata la presunta crisi con la moglie o le ipotesi sull'antipatica strategia per alzare l'hype e lanciare la nuova stagione della serie sulla loro vita. Le attenzioni sono state concentrate tutte su Fedez. I social sono stati invasi di messaggi da parte di chi mostrava preoccupazione per lo stato di salute del rapper, da chi insultava i giornalisti sporchi, brutti e cattivi che avevano causato il disagio nel loro idolo.

Ancora una volta, la strategia ha funzionato: in pochi minuti i due sono riusciti a spostare completamente l'attenzione su un elemento che ha fatto maggior presa sul loro blocco di seguaci, distogliendo l'attenzione dall'argomento madre per riportare i sentiment al segno positivo. A quel punto, ecco il colpo di teatro: Chiara Ferragni non poteva stare fuori da questa narrazione, non poteva non partecipare alla redenzione pubblica del marito e quindi ecco comparire nella sua storia la foto che ritrae le loro mani incrociate. E quindi giù di commenti sulla Ferragni caritatevole, che torna dal marito per aiutarlo nel momento di difficoltà e altre cose simili. Al di là di tutto una cosa è certa: la capacità della coppia di manipolare l'opinione pubblica con estrema facilità. E forse è quello che ci meritiamo.