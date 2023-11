Ballando, Lino Banfi non ci ripensa: "Sarò in studio ma non continuo"

Ascolta ora: "Ballando, Lino Banfi non ci ripensa: "Sarò in studio ma non continuo""

Chi sperava in un ripensamento rimarrà deluso. Lino Banfi non tornerà sui suoi passi. La decisione di abbandonare la gara di Ballando con le stelle dopo sole tre puntate sembra essere ormai definitiva. L'attore pugliese lo ha ribadito a La Vita in diretta, dove è stato ospite insieme alla sua insegnante di ballo, Alessandra Tripoli, per parlare della decisione di fermarsi: " Domani vedrò Milly e i dirigenti. Perché per lasciare voglio trovare la soluzione giusta ".

Cosa è successo a Ballando con le stelle

Lino Banfi ha annunciato di volere abbandonare il programma sabato scorso, subito dopo l'esibizione in pista al fianco della sua maestra. Pur avendo ottenuto consensi e buoni voti, l'attore pugliese ha voluto mettere un punto alla sua esperienza da ballerino, annunciando il ritiro. " Cosa posso ottenere io di più di quello che ho già ottenuto in queste tre puntate? Con molta onestà, che altra popolarità mi deve arrivare?", ha detto Banfi di fronte alla giuria e al pubblico presente in studio, proseguendo: "Quindi io stasera lascio come Greta Garbo, alla grande" . Milly Carlucci lo ha invitato a rifletterci ma l'attore è apparso determinato a lasciare, rinviando comunque la decisione definitiva a sabato prossimo. Ma a quanto pare, la volontà di ritirarsi rimane forte.

Le parole di Banfi da Matano

Ospite di Alberto Matano a La vita in diretta, Lino Banfi ha svelato che sarà in studio durante la quarta puntata di Ballando con le stelle ma non per danzare: " Io con Alessandra sabato saremo lì. Ma non per gareggiare. Verrò per trovare una soluzione. La domanda è sempre la stessa: che cosa ancora devo conquistare? Sono felice così, ho fatto delle cose belle e ho ottenuto un bel risultato. Voglio che mi rimanga un bellissimo ricordo e adesso ce l'ho ". Poi è arrivata la confessione: " Anche perché dopo quattro puntate iniziano ad essere più duri nei giudizi e io voglio lasciare tutto così bello. Mi scuso solo con la mia maestra Alessandra ".

I motivi del ritiro da Ballando