“Il dolore c’è…”. L’emozionante ricordo di Lino Banfi per la moglie Lucia a Ballando con le Stelle

Grandi emozioni in pista a Ballando con le Stelle. Uno dei protagonisti assoluti della puntata di debutto della 18esima edizione dello show del sabato sera di Rai Uno condotto da Milly Carlucci, è stato sicuramente Lino Banfi. “Il nonno d’Italia”, infatti, ha inaugurato la sua partecipazione alla gara di ballo con un’esibizione interamente dedicata alla moglie Lucia, venuta a mancare lo scorso febbraio.

Il ricordo di Lino Banfi

Proprio prima dell’esibizione, nella consueta clip che viene lanciata dalla padrona di casa per riassumere il modo in cui i concorrenti hanno preparato la performance della puntata, l’attore aveva già parlato della dolorosa perdita della moglie. “Sono sette mesi che Lucia è venuta a mancare. Io ci casco sempre a parlare di Lucia. Vorrei non cascarci, ma come si fa? Lei mi vedeva felice quando facevo imprese nuove” , ha raccontato l’attore non riuscendo a trattenere la commozione, prima di scoppiare in lacrime e aggiungere: “Il fatto è che queste cose sono puerili. La gente pensa che abbiamo miliardi di casi. Lo so, ma ognuno dice il suo. Non è facile. È come se ti strappassero un pezzo di carne, il dolore c’è. Lucia era già agli sgoccioli nel senso che già mi chiedeva ‘Se un giorno non ti riconoscerò più, che cosa facciamo?’. Se muore prima uno, l’altro che fa?” .

L’emozionante esibizione di Lino Banfi

È a questo punto che, una volta terminata la clip di lancio, il noto attore è sceso in pista insieme alla ballerina professionista Alessandra Tripoli. I due si sono esibiti sulle note di Cinque giorni di Michele Zarrillo, proprio il brano che Banfi e la moglie sentivano maggiormente vicino. Emozione a parte, la coppia è stata protagonista di un valzer molto convincente, tanto che – come ha sottolineato la giuria – l’attore è riuscito ad andare perfettamente a tempo di musica. Alla fine, però, il comico non è riuscito a trattenere le lacrime, quando nei secondi finali è comparsa sul maxi schermo alle sue spalle la foto della moglie Lucia. “Non ci volevo cascare. Avevo promesso a mia figlia e a tutti gli altri che non avrei pianto. Ma come si fa?” , ha subito affermato commosso dinanzi al forte applauso del pubblico in sala.