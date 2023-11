Lino Banfi lascia Ballando a sorpresa: "Ho deciso, mi ritiro". Ecco perché

Colpo di scena a "Ballando con le stelle". Nell'ultima puntata del programma del sabato sera di RaiUno,Lino Banfi ha annunciato il ritiro dalla gara. L'attore si è esibito sulla pista con la sua maestra Alessandra Tripoli, ma dopo avere ricevuto il giudizio finale ha preso la parola, lasciando tutti a bocca aperta: " Voglio lasciare spazio a chi merita, non voglio essere avvantaggiato per la mia popolarità ".

Sin dall'esordio nella trasmissione di Milly Carlucci, l'attore pugliese ha potuto fare affidamento sull'appoggio del pubblico. La sua popolarità e l'umiltà dimostrata in questi lunghi anni di carriera, lo hanno reso agli occhi di tutti il "nonno" più amato d'Italia. A "Ballando con le stelle" Lino Banfi è arrivato per divertirsi, divertire e superare il doloroso luttodopo la morte della moglie. Ma a quanto pare il suo percorso si è concluso prima del giudizio finale di giurati e pubblico.

Lino Banfi, cosa è successo in puntata

La terza puntata dello show era cominciata da circa un'ora quando in pista sono scesi Lino Banfi e Alessandra Tripoli. La coppia ha portato a casa una buona prestazione, conquistando 33 punti. Ma dopo avere ricevuto il verdetto dei giudici, senza che nessuno si aspettasse niente, l'attore ha preso la parola per annunciare il suo ritiro. " Mi dispiace solo che lo avevo nascosto a lei", ha detto Banfi scusandosi prima con la sua maestra e poi con pubblico e giudici: "Ma stavo pensando a cosa dire e come farmi perdonare dalla gente per il mio addio". Poi ha spiegato le sue ragioni: "Cosa posso ottenere io di più di quello che ho già ottenuto in queste tre puntate? Con molta onestà, che altra popolarità mi deve arrivare? Quindi io stasera lascio come Greta Garbo, alla grande. Voglio essere felice a casa e lasciare spazio a chi merita, non voglio essere avvantaggiato per la mia popolarità ".

Lino Banfi lascia davvero Ballando?