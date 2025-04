"Banale, penoso". Amanda Lear asfalta la star "italiana" dell'Eurovision

Ascolta ora 00:00 00:00

Dal 13 al 17 maggio, Basilea ospiterà l'Eurovision Song Contest e nel nostro Paese cresce la curiosità per capire se, con due (più uno) concorrenti in gara, l'Italia riuscirà ad aggiudicarsi la competizione canora più vista d'Europa. Il nostro Paese quest'anno sarà ancora un unicum della competizione, perché oltre a Lucio Corsi, che è subentrato al vincitore del festival di Sanremo, Olly, che ha rinunciato, ci sarà Gabry Ponte con la sua "Tutta l'Italia", che dopo essere stato la colonna sonora di Sanremo ha vinto il San Marino Song Contest. Ma non solo, perché il nostro Paese ha quasi "adottato" il partecipante estone, Tommy Cash, che salirà sul palco di Basilea con "Espresso Macchiato". La canzone del cantante estone è un tormentone orecchiabile in italiano maccheronico, pieno di luoghi comuni sull'Italia, che da settimane spopola nel nostro Paese. Nell'ultima puntata di Obbligo o verità, il nuovo programma di Alessia Marcuzzi on onda su Rai Due, però, Amanda Lear ha distrutto con grazia il suo testo.

" Io non avrei mai scritto queste rime, 'amore' e 'per favore', dai... È banale, penoso. Però è un tomentone ", ha sbottato la showgirl, vittima di uno scherzo della produzione che ha riprodotto in studio la canzone di Tommy Cash cantata come se fosse proprio Amanda Lear. L'artista, nata nell'Indocina francese probabilmente nel 1939, è stata la vera protagonista della serata e la stroncatura del brano "Espresso Macchiato" è una delle perle che ha regalato al pubblico, diventata poi virale. Il brano dell'estone è senza pretese, orecchiabile e abbastanza "furbetto", non ha particolari velleità e lo stesso cantante può essere considerato quasi un provocatore, che non è nuovo a questo tipo di canzoni. Ed è forse questo aspetto che lo ha reso così simpatico al pubblico italiano, tanto da essere invitato in più di un'occasone nel nostro Paese per partecipare alle trasmissioni tv.

Il che, per Tommy Cash, non può che essere positivo visto il meccanismo di funzionamento della competizione: i concorrenti, infatti, non possono essere votati dai telespettatori del proprio Paese ma solo da quelli residenti in un Paese estero.

Essendosi conquistato la simpatia degli italiani, tranne che di Amanda Lear, Cash potrà contare su un tesoretto di voti anche dal nostro Paese, che però dovrà dividere con Gabry Ponte che, essendo arrivato a Basilea vincendo il festival di San Marino, può essere votato anche dagli italiani.