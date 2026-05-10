Al Bano e Romina Power, ancora tensioni. La figlia in tv: cosa ha raccontato

Continuano le tensioni tra Al Bano e Romina Power, iniziate dopo l’intervista che Romina Power ha concesso a Francesca Fagnani nella cornice del programma Belve. Nel corso della chiacchierata su Rai 2, infatti, la cantante si è lasciata andare al dolore per la scomparsa della figlia, sottolineando quanto si sia sentita priva di supporto durante la tragedia che si è consumata a New Orleans nel 1993. Dichiarazione che non è piaciuta ad Al Bano che, ospite a Domenica In, ha raccontato la sua versione dei fatti, sottolineando il suo impegno nel cercare Ylenia, ma anche il fatto di essere stato un pilastro per la famiglia. In questa querelle familiare sono entrati anche i figli dei due e l’ultima a parlare è stata Romina Carrisi. Ospite nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo, Romina Carrisi ha affrontato uno dei temi che è emerso proprio durante l’intervista a Domenica In. Durante il suo sfogo, infatti, Al Bano ha ricordato una vecchia intervista risalente a quindici anni fa e rilasciata all’emittente spagnola Telecinco, in cui Romina Power aveva dichiarato di aver subito da Al Bano degli atteggiamenti che la Toffanin descrive come “non giusti”.

Alla domanda se avesse mai visto degli scatti d’ira nel rapporto tra il padre e la madre, Romina Carrisi risponde: “No. Io non li ho mai visti questi scatti d'ira,” e ha poi spiegato che nell’intervista da Mara Venier suo padre era “molto carico di rabbia, perché lui pensa di aver subito un'ingiustizia,” ma, continua la figlia, “non ho capito il bisogno di rivangare queste affermazioni che ha fatto mamma.”

Dopo una breve pausa, Romina Carrisi ammette di aver “chiesto, onestamente, a mia madre e mia madre mi dice che quello che ha detto è la verità. Mentre mio padre dice che non lo è. Io non c'ero, io non ho visto cosa è successo e quindi non lo so." Le parole successive di Romina Carrisi, però, sembrano gettare un’ombra di sospetto, un dubbio che non sembra dissipare del tutto l’idea di un ambiente familiare che, pur se non violento, di certo aveva i suoi momenti cupi. Romina ha infatti aggiunto: “parlando con mia sorella lei si ricorda delle cose che io non mi ricordo. Lei si ricorda i momenti magari un po' più tragici, io mi ricordo i momenti belli.” E ha concluso la sua affermazione asserendo che forse nella sua mente si è creata una sorta di selezione naturale che le ha permesso di mantenere intatti solo i pensieri e i ricordi più felici del passato. Per Romina Carrisi, comunque, la reazione del padre è risultata esagerata, perché secondo lei nell’intervista della madre non c’era nessuna intenzione di ferirlo.

E, sebbene riconosca la veridicità sul fatto che Al Bano abbia effettivamente cercato Ylenia dopo la sua scomparsa, Romina Junior è ferma nell’affermare che “non c'è bisogno di attaccare la madre dei tuoi figli. Sì, siamo grandi, però abbiamo un cuore e una sensibilità.” Comprendendo lo sfogo di un uomo che si è sentito offeso nel suo ruolo di padre, Romina Carrisi ha anche spiegato che “non ci sono i presupposti” per avere un buon rapporto con la nuova famiglia di Al Bano e che desidera “che mio figlio abbia un nonno, che abbia un buon rapporto con mio padre.

” E anche se quello che desidera è “che mio padre sia sereno, che sia felice,” è anche consapevole che un rapporto familiare è “un dare e ricevere” e forse lei si sente come se fosse diventato sempre più un rapporto a senso unico. Ha inoltre confermato che, già prima di questo scontro a distanza, i due genitori non si parlavano.