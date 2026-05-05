Al Bano-Romina, è scontro totale. L'intervento polemico dei figli: "Un narcisista che si sente accusato"

Tra Al Bano e Romina Power è ormai scontro aperto. Negli ultimi giorni è infatti scoppiato un durissimo scontro mediatico a distanza, dove non sono mancati botta e risposta. E adesso, nell'animosa polemica, si sono inseriti anche i figli della coppia.

Tutto è cominciato da alcune dichiarazioni rilasciate dalla Power nel corso di un'intervista concessa a Belve. Parlando della scomparsa dell'amata figlia Ylenia – terribile episodio avvenuto a New Orleans nel 1993 – l'artista ha apertamente attaccato l'ex marito, accusandolo di essersene andato per riprendere il suo lavoro, lasciandola da sola ad affrontare l'immenso dramma. "Quando pensi di avere un pilastro vicino a te, ti vuoi appoggiare e non c'è niente", ha dichiarato.

Dopo simili parole non è tardata la reazione di Al Bano che, ospite a Domenica In, ha risposto: "In quelle notti a New Orleans, chi andava in giro con l'ispettore? Io. Perché allora spari queste cose alle mie spalle?". L'artista ha reagito duramente, parlando di accuse immeritate. Si è più volte commosso nel ricordare quei giorni.

A rendere ancora più doloroso questo scontro a distanza – uno scontro che, è bene ricordarlo, trae la sua origine dall'immensa tragedia della perdita di una figlia, un dramma impossibile da accettare – è stato l'intervento di Yari e Cristel Carrisi, gli altri figli di Al Bano e Romina.

Yari Carrisi ha pubblicato su Instagram una fotografia dei genitori risalente agli anni '70. "Grazie a Dio adesso esiste internet e i social non sono più soggetti alla stampa. Detto ciò, vi riporto al discorso musicale", ha scritto come accompagnamento all'immagine.

Più polemica, invece, Cristel Carrisi che, senza citare direttamente il padre, ha postato su X: "E comunque nessuno si arrabbia di più di un narcisista che si sente accusato di qualcosa che ha assolutamente

commesso...". Un messaggio che ha scatenato la dura reazione degli utenti social, tra chi ha voluto sostenerla e chi, invece, l'ha pesantemente attaccata, accusandola di non essere riconoscente nei confronti del genitore.