Al Bano torna sulle parole di Romina Power: "Un pugno nell'anima. La casa era un cimitero"

Prosegue lo scontro a distanza fra Romina Power e Al Bano. Dopo l'intervista che la cantante ha concesso a Belve, fra i due si è creata una dolorosa frattura e nella discussione si sono inseriti anche i figli Yari e Cristel.

Dopo essersi sfogato nel corso della puntata di Domenica In, Al Bano torna ad affrontare il difficile argomento in un'intervista rilasciata a Oggi. Sulle pagine del settimanale, l'artista ribadisce di aver provato un grandissimo dolore per le parole pronunciate dall'ex moglie.

Per lui, gli attacchi di Romina sono stati "un pugno nell'anima". "Mi dispiace che il pilastro non lo abbia visto. Il pilastro c'era, eccome. So quello che ho fatto e quanto ho fatto. E lo rifarei", ha dichiarato il cantante, rievocando il difficile momento seguito alla scomparsa dell'adorata figlia Ylenia.

Parlando di quei giorni difficili, Carrisi ha ricordato: "Dopo la scomparsa di Ylenia, la casa piena di vita e di felicità era diventata un cimitero".

Al Bano ha spiegato di essersi spinto fino ai quartieri più malfamati di New Orleans nella speranza di ritrovare la figlia, e ha difeso anche la polizia americana. "Non è vero che se ne fregò", ha voluto precisare. "Sono stato nei posti più malfamati, con l’ispettore Brink, e quando ci penso mi vengono ancora i brividi".

Per il cantante,

dunque, le parole di Romina sono imperdonabili. "Quello che ha detto Romina riguarda non solo me, ma i figli, i nipoti, la memoria di una famiglia intera. Una mamma non ha diritto di offendere un padre", ha concluso.