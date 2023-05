Barbra Streisand, re Carlo III e quel the che imbarazzò la popstar

Barbra Streisand, in un’intervista concessa nell’agosto del 2021 al noto presentatore inglese Lorrain Ross, scherzando sul rapporto intrattenuto con Re Carlo III, affermò che “se avessi giocato bene le mie carte, sarei diventata la prima principessa ebrea”. Uno scherzo. Che rimanda alla fama di tombeur de femme ma anche all'oggettivo status di ambitissimo e conteso scapolo attributi al giovane Principe d'Inghilterra. E Carlo, dal canto suo, non ha mai fatto mistero della sua grande passione per la pop star.

Le foto di Barbra erano appese al muro delle sue stanze all’Università di Cambridge e dopo la laurea traslocarono con lui in quelle di Buckingham Palace. Secondo l’autore americano Christopher Anderson nella sua biografia su Carlo “Il Re: La vita di Carlo III”, il Monarca avrebbe incontrato “Funny Girl“ 3 volte.

All’età di 26 anni il Principe, in servizio per la Marina Militare Britannica a Los Angeles, chiese e ottenne un appuntamento con Barbra Streisand che si trovava sul set di Funny Girl. La coppia chiacchierò per 15 minuti e prese un the.

Non senza impaccio da parte di una agitata Barbra che si mostrò insicura sul comportamento da tenere in quei 15 minuti, pensando che il the dovesse essere testato prima di essere offerto al Principe per escludere avvelenamenti o pericoli per la sua salute, come confessa la pop star nell’intervista. Anderson sostiene che Carlo, durante il servizio militare alla Marina, scrisse nel suo diario che “desiderava stare con lei e conoscerla ma che lei doveva tornare alle registrazioni del film”.

Lo stesso autore nel suo libro del 2018, "Games of Crown" sostiene che la confidente della Principessa Diana, lady Elsa Bowk, affermò che Carlo era diventato così intimo con la star americana che la Principessa non si sarebbe sorpresa se avesse avuto una relazione con lei. Più avanti il principe avrebbe scritto che l’attrice aveva un “grande sex appeal”.

Si incontrarono ancora a Londra nell'aprile del 1994 (mentre Carlo era già separato da Diana) quando la popstar americana fu invitata al Wembley Arena per esibirsi durante uno spettacolo per un’organizzazione di beneficienza del Principe. Le parole ammirate di Carlo per Barbara sul suo aspetto fisico, la sensualità, “il suo effervescente talento e unica vitalità, la sua straordinaria voce e abilità di attrice” che "non dimenticherò mai" hanno tradito un trasporto che parlerebbe di qualcosa di più di una “dolce” amicizia.

E quell’incontro tra quei due "vecchi amici", nel 1994 testimonierebbe quei sentimenti, mostrando il nervosismo misto all'imbarazzo di Barbara e l’attenzione rapita con cui Carlo si rivolge a lei, quando, finalmente, dopo essersi intrattenuto formalmente con gli interlocutori presenti, la raggiunge e con fare più rilassato cambia espressione e postura, abbandonando i formalismi. Fu in quella stessa occasione Barbra visitò la residenza di Highgrove dove “ammirò i fiori”.

Che Carlo, da vero gentleman, le fece recapitare in un bouquet con una nota sigillata dal suo blasone presso la stanza d’hotel in cui la star alloggiava. Fu Barbara a riconoscerli dato che la sua assistente li aveva ignorati liquidandoli come fiori da campo che un certo fan di nome Carlo, aveva inviato. “Ma è Carlo, è Carlo il Principe” puntualizzò Barbra alla segretaria riconoscendo quei fiori speciali. Poi ci fu un’altra occasione, secondo l’autore del libro, che agevolò un nuovo incontro nel novembre dello stesso anno, durante un viaggio del Principe a Los Angeles, dove tutti e due parteciparono insieme ad una cena di gala e nei giorni successivi, secondo le indiscrezioni, liberarono le loro agende per “un intimo” appuntamento per il the presso l’hotel Bel Hair di Beverly Hills. Come da tradizione britannica.