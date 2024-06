"Idioti palloni gonfiati". Ma Fedez perde la causa contro Daniela Martani

Ascolta ora 00:00 00:00

È ufficiale: Fedez ha perso la causa contro Daniela Martani. La vicenda risale al 2018, quando l’ex gieffina e isolana era stata denunciata per diffamazione. Il motivo? Un tweet in cui Daniela Martani definiva il rapper e la moglie Chiara Ferragni “idioti palloni gonfiati”. Il commento era stato pubblicato a seguito della “nota” festa organizzata in occasione del compleanno di Fedez in un supermercato di Milano. Queste le parole del messaggio social di Daniela Martani: “Io ve lo dico da anni che sono due idioti palloni gonfiati irrispettosi della vita delle persone e degli animali. Per far parlare di loro non sanno più cosa inventarsi”.

La festa di compleanno di Fedez

Il party era stato organizzato nel Carrefour di CityLife e la vicenda all’epoca aveva fatto molto discutere. Fedez e Chiara, infatti, erano stati accusati di aver sprecato cibo e di aver devastato il supermercato che li ospitava. Proprio il cantante, allora, aveva spiegato: “Mi assumo la colpa di aver lanciato una foglia di lattuga e chiedo umilmente scusa, sono stato preso dall'euforia della festa. Chiedo scusa perché mi rendo conto di non dover dare certi tipi di messaggi. Io e Chiara capiamo l'influenza che abbiamo sulle persone, ma vi assicuro che non è una festa per esprimere opulenza, ma è stata solo una cosa simpatica per me”. Tra coloro che avevano espresso il proprio dissenso per l’episodio, c’era proprio Daniela Martini che aveva manifestato la sua disapprovazione attraverso i social.

La decisione del Tribunale di Roma

Un periodo da dimenticare per il rapper che, dopo il Pandoro Gate, la rottura dalla moglie Chiara Ferragni e la perdita del podcast Muschio Selvaggio, adesso, deve affrontare l’ennesima “batosta”. Così, il Tribunale di Roma, dopo aver respinto il procedimento per ben tre volte, ha deciso di archiviare definitivamente la vicenda con una sentenza molto chiara. Secondo il giudice, infatti, il commento di Daniela Martani “rientra nel diritto di critica” e i termini utilizzati “non sono particolarmente volgari o infamanti”; inoltre, “risultano leciti alla luce del contesto”. Dunque, nessuna condanna e nessun risarcimento da 100mila euro, come, invece, aveva chiesto Fedez.

La reazione di Daniela Martani

Immediata la reazione della nota animalista che non ha fatto attendere il suo commento sulla decisione del Tribunale. Così, ha commentato la vicenda su Instagram: “Dopo una persecuzione giudiziaria durata 6 anni, finalmente è finita.

Fedez ha perso per la quarta volta in tribunale”. Infine, i ringraziamenti al suo legale dopo una vicenda giudiziaria durata 6 anni: “Ringrazio il mio avvocato per avermi difesa contro questo colosso. Basta usare querele e denunce per zittire le critiche”.