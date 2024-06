Come sta Fedez? "Giallo" sulla salute e il silenzio sui social

Ascolta ora 00:00 00:00

Per uno come lui abituato a pubblicare quotidianamente gli aspetti salienti della sua vita è strano il "silenzio" social da circa due giorni: Fedez "non si fa sentire" da svariate ore i fan sono preoccupati soprattutto dopo che l'esperto del gossip, Alessandro Rosica, sul suo account Instagram (investigatore social) ha fatto sapere che il rapper sarebbe stato ricoverato in un ospedale per alcuni accertamenti sulla sua salute ma che poi avrebbe fatto rientro a casa.

Che succede a Fedez

Mai come adesso si devono utilizzare così tanti condizionali fino a quando la verità non verrà detta dal diretto interessato (se vorrà): la smentita su un ipotetico ricovero all'ospedale "San Raffaele" di Milano è arrivato dallo staff di Fedez tramite le pagine del settimanale "Oggi". In questo caso, però, si tratterebbe soltanto di una smentita sulla struttura, non sul fatto che sia rimasto in osservazione in un altro ospedale per alcune ore come ha tenuto a precisare Rosica. " Non al San Raffaele, in un altro ospedale. Il suo staff non ha smentito ", scrive.

Insomma, al momento aleggia molta confusione su quanto accaduto all'ex marito di Chiara Ferragni nelle ultime ore ma quello che rimane innegabile è la sua assenza social, un fatto molto strano per il cantante che soprattutto dopo la separazione ha tenuto ad aggiornare i propri followers costantemente. Non più tardi di qualche giorno fa come non ricordare lo scherzo fatto a Matteo Salvini in diretta su Twich con uno scherzo telefonico alle 23 che ha giustamente fatto infurirare il vice premier e leader della Lega.

L'assenza all'evento

A ipotizzare che Fedez non sia al top della forma ci si mette anche la sua assenza dal palco del "Tim Summer Hits" che nella serata di venerdì 14 giugno ha visto la chiusura della manifestazione con l'evento in Piazza del Popolo, a Roma, dove avrebbe dovuto cantare il suo nuovo singolo Fedez con Emis Killa. Insomma, ne sapremo certamente di più nelle prossime ore sottolineando che Rosica è ritornato sull'argomento in una Storia su Instagram spiegando che sarebbe stato davvero male, che adesso sta meglio con qualcuno che però gli presti assistenza.

In questo caso, si ipotizza che accanto a lui ci sia la modella francese Garance Authié ma pure sotto questo aspetto non arrivano notizie concrete dal momento che la modella ha pubblicato alcune foto e video di una vacanza a Capri e, di conseguenza, lontano da Milano.