"Dopo il Gp di Spagna...". Cosa c'è tra Shakira e Lewis Hamilton

Le cose sono due. O Shakira sta diventando una fan sfegatata della Formula Uno, oppure c'è un interesse più personale che la porta ad aggirarsi tra i box, in particolare quello della Mercedes. Dopo essere stata protagonista al gran premio di Miami, la popstar colombiana è stata avvistata, infatti, al gran premio di Catalogna, molto interessata a seguire le gesta del pilota inglese Lewis Hamilton, che a Barcellona è arrivato secondo dietro alla Red Bull di Max Verstappen. Così le voci di una frequentazione tra i due si sono fatte ancora più insistenti.

Da settimane la stampa internazionale parla del presunto flirt in atto tra Shakira e Lewis Hamilton. Subito dopo essersi trasferita in Florida all'inizio di maggio, la cantante è stata paparazzata in compagnia del pilota inglese prima a bordo di uno yacht a largo di Miami (insieme ad altri amici), poi è stata pizzicata a cena insieme a Lewis nel noto ristorante Cipriani. Anche in quell'occasione, insieme all'insolita coppia, c'erano altre persone ma Shak e Hamilton hanno trascorso molto tempo assieme durante la serata e il feeling sarebbe stato evidente.

Shakira e Hamilton insieme a Barcellona

La conferma, che potrebbe esserci qualcosa di più di una amicizia tra lo sportivo e la popstar colombiana, è arrivata nelle scorse ore. Shakira ha fatto rientro in Spagna con i suoi due figli e domenica ha assistito, come ospite, al gran premio di Spagna di F1 sul circuito di Barcellona. Al termine della gara, dove Hamilton ha collezionato un secondo posto, Shak sarebbe stata avvistata vicino al box della Mercedes alimentando i rumor. Lei ha preferito condividere su Instagram uno scatto ben più evasivo (direttamente dal paddock), ma secondo il più famoso dei paparazzi spagnoli - Jordi Martin - Shakira e Lewis avrebbero trascorso insieme la serata post gara. Una foto, scattata da un amico del pilota inglese al ristorante (già diventata virale sul web) testimonia il feeling tra le due star.

"Ho bisogno di una Latina"

Se alle voci si aggiunge l'uscita che Lewis Hamilton ha fatto durante una recente intervista, i giochi sembrano fatti. " Devo trovarmi una Latina ", ha confessato al giornalista che lo stava intervistando circa il suo status sentimentale e inevitabilmente l'attenzione è ricaduta su Shakira. A quanto pare il pilota della Mercedes ha le idee ben chiare su chi vuole al suo fianco e le attenzioni, che la popstar colombiana gli sta dando, potrebbero essere l'indizio di una nuova love story.