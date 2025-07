Belen e Olly, al concerto di Marracash è scattato qualcosa? Si seguono e lei impazzisce per lui

A pochi giorni dal doppio evento sold out di Marracash allo Stadio San Siro di Milano, a rubare la scena, almeno sul versante del gossip, non è stato solo il rapper milanese, ma anche una presenza d’eccezione nel parterre VIP: Belen Rodriguez. La showgirl argentina, 40 anni appena compiuti, è stata ripresa mentre si lasciava andare a un sensuale balletto tra amici, con tanto di twerking, in un video diventato virale tra Instagram e TikTok. Ma più dei movimenti, a catturare l’attenzione è stata la complicità con il cantautore Olly, fresco vincitore del Festival di Sanremo 2025.

Si scatena il gossip

Quel breve momento, durato pochi secondi, ha scatenato un’ondata di speculazioni, alimentata da un retroscena social che risale a pochi giorni prima del concerto. Belen, infatti, si era già dichiarata fan dell’artista genovese, 24 anni e un seguito in costante crescita, taggandolo su Instagram durante una sessione di trucco, mentre ascoltava il suo ultimo singolo, Depresso fortunato.

" Olly mi prenderà per pazza, ma non riesco a smettere di ascoltarlo ", aveva scritto l’argentina. La risposta di lui non si era fatta attendere: ricondividendo la storia sul proprio profilo, Olly aveva replicato con ironia e apertura: " Non mi offendo assolutamente ".

Un siparietto social che sembrava destinato a restare tale, ma l’incontro dal vivo al concerto di Marracash ha fatto da detonatore alle indiscrezioni. Secondo quanto riportato dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, Olly sarebbe stato al fianco di Belen per tutta la durata dello show, segno di un’intesa che, seppur non confermata, ha fatto parlare l’intero web. I due, al momento, si seguono reciprocamente su Instagram, ma nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni ufficiali.

Potrebbe nascere qualcosa?

La differenza d’età — 16 anni — non sembra essere un freno. Entrambi sono ufficialmente single e, secondo quanto riportato, liberi da impegni professionali importanti nelle prossime settimane. Olly ha da poco concluso con successo il suo tour nei club italiani e si sta preparando per il Tutta Vita Tour 2025-2026, che partirà in autunno e lo porterà nei palazzetti di tutta Italia. Belen, dal canto suo, è al lavoro sulla sua linea di prodotti per il make-up e ha da poco terminato la conduzione di Amore alla prova – La crisi del settimo anno su Real Time e Only Fun – Comico Show sul Nove. Per sapere se tornerà alla guida di questi programmi, bisognerà attendere la presentazione dei palinsesti prevista per fine estate.

Nel frattempo, i fan si dividono: c’è chi sogna una nuova coppia

dell’estate e chi parla solo di una simpatia reciproca, nata dal rispetto artistico. Una cosa è certa: Belen e Olly sono i protagonisti inattesi del gossip estivo 2025 — e la storia, social o no, è