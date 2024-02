Belen dopo Elio c'è un altro uomo? Chi è il nuovo flirt Bruno Cerella

Un semplice post si è trasformato in un indizio rivelatore per il popolo dei social, che ha attribuito un nuovo flirt a Belen Rodriguez. Secondo i suoi follower, infatti, la showgirl si starebbe frequentando con il connazionale Bruno Cerella, giocatore di basket della Blu Basket Treviglio, squadra di Bergamo che milita in A2.

A tradire Belen Rodriguez è stato un post condiviso nelle scorse ore su Instagram. Un breve video nel quale l'argentina ha immortalato un dipinto che sembra essere lo stesso, che il giocatore ha appeso nella sua casa. È bastato un rapido controllo sul profilo di Cerella, che segue da tempo Belen, per capire che il quadro è lo stesso e questo è stato sufficiente per far parlare di un flirt in corso tra i due. In realtà Cerella e Belen si conoscono da tempo e sei anni fa si parlò di un interesse tra loro, quando l'argentina era appena uscita dalla relazione con Iannone.

Chi è Bruno Cerella

Nato a Bahìa Blanca, in Argentina, nel 1986, Cerella è arrivato in Italia a 17 anni e subito è diventato uno dei cestisti più in vista del basket italiano. Della sua vita privata non si conosce quasi niente, ma dal punto di vista dell'impegno sociale, Bruno Cerella si è messo in mostra a partire dal 2013, quando ha dato vita al progetto Slums Dunk, la cui mission è quella di migliorare, grazie al basket, le condizioni di vita dei ragazzi delle aree degradate dell'Africa. Belen Rodriguez e Bruno Cerella, oltre a essere entrambi argentini e praticamente coetanei (lui 37 anni, lei 39 anni), hanno in comune anche la passione per l'arte e proprio questa li avrebbe traditi.

Il primo flirt sei anni fa

L'interesse tra loro, però, non è recente. Belen e Cerella si conoscono da molti anni e nel 2018 finirono al centro della cronaca rosa per un presunto flirt. Il cestista giocava nel Reyer Venezia e Belen era reduce dalla fine della breve relazione con il pilota di motociclismo, Andrea Iannone. Il settimanale Chi li pizzicò insieme a Milano, una sera di novembre, e gli abbracci e la complicità evidente - vista nelle foto - fecero infiammare il web. Tanto che la madre dell'argentina, Veronica Cozzani, fu costretta a intervenire su Instagram per difendere la figlia. Il flirt non decollò, ma da allora i due argentini si seguono sui social network. Ora, dopo la fine della breve storia con l'imprenditore Elio Lorenzoni, Cerella e Rodriguez potrebbero essersi riavvicinati per darsi una seconda possibilità.