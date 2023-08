Belen è stata tradita (di nuovo): ecco perché dovrebbe farsene una ragione

E ci risiamo. In tutti questi anni, se c'è una cosa che abbiamo capito, è che Belen Rodriguez porta le corna. E che lei ci tiene a farcelo sapere. Al pubblico interessa? Non è rilevante nei piani della showgirl, che ciclicamente ripropone la stessa scenetta: i cervi, i video e le foto in cui lascia intendere ma non dice eccetera eccetera. Tuttavia, tra le diverse cose che il pubblico ha capito ma Belen ancora no, è che la sua relazione, o forse è il caso di parlare al plurale, con Stefano De Martino non può avere lunga vita.

Che se ne faccia una ragione la showgirl. Ormai si è perso il conto di quante volte si sono messi insieme, per poi lasciarsi, per poi riprendersi, per riallontanarsi, per tornare, in un ciclo infinito che non è nemmeno più una notizia dopo tutto. Non c'è più l'effetto novità, non c'è più quella cosa che suscita curiosità. Quella barca è partita ormai molte lune fa. De Martino non riesce a essere fedele alla sua donna? E vabbé, vuol dire che non è fatto per stare in coppia, come milioni di altri uomini.

Non che questo lo sollevi dalle sue responsabilità, ci mancherebbe. Ma Belen è una donna intelligente e avrebbe dovuto capirlo almeno due o tre separazioni fa. Insomma, i proverbi ci sono per un motivo: chi nasce tondo non muore quadrato, il lupo perde il pelo ma non il vizio e così via. E se esistono addirittura le frasi fatte ci sarà un motivo, no? E invece niente, lei ci prova e ci riprova. E ogni volta finisce sempre nello stesso modo: con un annuncio di corna.

Nonostante le attenzioni cercate dalla showgirl, anche il pubblico sembra non voler più riservare a questo infinito tira e molla. Va bene, Stefano l'ha tradita. Ma dopo la terza volta che accade, uno preferisce interessarsi ai video Asmr di gente a caso che pulisce i tappeti o taglia le verdure. C'è chi pensa che sia solo una trovata per far parlare di sé in un momento professionale poco brillante dopo l'uscita da Mediaset e il futuro incerto. Noi pensiamo di no, più che altro lo speriamo visto che ci sono anche due bambini piccoli che ogni volta ci vanno di mezzo. Ora però basta: cari Belen e Stefano, provate a essere solo amici, non è poi così male e la cervicale della showgirl ringrazierebbe.