Le "corna" sulla testa, il video dei cervi: così Belen spiazza tutti sui social

A Belen Rodriguez l'autoironia non è mai mancata. La showgirl argentina lo aveva già dimostrato a Le Iene e oggi lo conferma sui social network scherzando apertamente sull'argomento più caldo dell'estate: i nuovi presunti tradimenti di Stefano De Martino.

Nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare della crisi coniugale che Stefano e Belen starebbero vivendo. Alla presentazione dei palinsesti Rai, il conduttore napoletano si era presentato senza la fede all'anulare e la vicinanza ad Alessia Marcuzzi aveva riacceso il gossip su un loro flirt. Così le voci su un ennesimo addio sono iniziate a circolare. I due non si sono più fatto vedere assieme né sui social né in pubblico e Corona, ancora molto amico della Rodriguez, ha svelato che i due si sarebbero lasciati mesi fa a causa delle numerose scappatelle di De Martino con tanto di lettera strappalacrime.

Cosa ha fatto Belen su Instagram

Il problema, se così può essere definita l'intera vicenda, è che nessuna smentita è arrivata dai diretti interessati, ma neppure un comunicato che annunci la separazione. Insomma, il gossip è andato avanti per voci e indiscrezioni almeno fino a poche ore fa, quando Belen ha pubblicato su Instagram una storia che parla da sola. Prima la showgirl argentina ha condiviso con i suoi follower un filmato, nel quale si tocca la testa più volte, come a voler ricordare le corna. Poi sulla sua pagina ha pubblicato un post molto eloquente: un video nel quale si vede un gruppo di cervi ma senza nessuna descrizione al post.

Impossibile non associare i due gesti di Belen ai gossip che li vedono protagonisti da settimane, dopo che lei è stata pizzicata in teneri atteggiamenti con l'imprenditore Elio Lorenzoni. E sotto al post si sono moltiplicati i commenti divertiti ma anche critici: "Autoironia portami via!", "Da che pulpito, chi è senza peccato scagli la prima pietra ". Qualcuno ha addirittura riferito del like malandrino, che sarebbe sfuggito a Emma Marrone (non pervenuto), ma di sicuro il post ha ricevuto l'apprezzamento di Sabrina Ferilli e altri ex colleghi della Rodriguez, che forse conoscono la vicenda da un altro punto di vista rispetto al pubblico.