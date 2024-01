Belen ispirata da Ilary, Emily Pellegrini l'influencer artificiale, Rocco Siffredi in tv, la verità della Fiordelisi

In questo freddo gennaio c'è chi si è lasciata ispirare da Ilary Blasi per parlare pubblicamente di corna (Belen Rodriguez), chi si smentisce flirt ma conferma love story (Antonella Fiordelisi), chi passa dai set hard agli spot (Rocco Siffredi) e chi ha ottenuto successo ma è frutto dell'AI. Una cosa è certa: anche nel 2024 non ci libereremo del gossip.



"Ispirata da Ilary Blasi". Ecco perché Belen ha parlato dei tradimenti

Come mai Belen Rodriguez ha atteso tanto prima di parlare dei tradimenti di Stefano? La showgirl è sempre stata convinta che tacere era meglio ma dopo avere visto "Unica", il docufilm di Ilary Blasi, si è ricreduta. "A ispirarla è stata proprio Ilary e dopo avere visto il suo docufilm ha accettato l'invito di Mara Venier", ha fatto sapere il giornalista Gabriele Parpiglia. E a Domenica In tutti ricordano bene cosa ha detto l'argentina, parlando delle tante signorine con cui Stefano De Martino si sarebbe intrattenuto nell'arco del loro matrimonio (pause di riflessione escluse). Ilary gongola, De Martino un po' meno.

Antonella Fiordelisi tra conferme (Vicario) e smentite

Antonella Fiordelisi è una furia. L'influencer salernitana è finita al centro dei gossip per colpa di Fabrizio Corona, che ha parlato di presunti flirt tra lei e due ex di Belen Rodriguez: Antonino Spinalbese e Stefano De Martino. Il tutto mentre Antonellina si sta frequentando con il portiere del Tottenham, Guglielmo Vicario. Così, stanca di vedere il suo nome su tutti i siti e i giornali italiani, si è sfogata smentendo i flirt, ma confermando la frequentazione con il calciatore. " Antonino l'ho visto solo in amicizia, Stefano l'ho incontrato solo una volta a maggio 2021 e Belen stava con Antonino", ha detto a Fanpage.it la Fiordelisi, aggiungendo: "L'unica cosa vera, tra quelle circolate, è il fatto che finalmente, dopo 6 mesi, sto frequentando un’altra persona (si riferisce a Guglielmo Vicario, ndr). Questo ragazzo, poverino, si è ritrovato a dover dar fronte a tag, messaggi, di tutto. Ha dovuto leggere anche che hanno speso parole orribili nei miei confronti, senza motivo ". Non c'è che dire, una relazione cominciata con il piede giusto.

"Famosi la corteggiano". Ma l'influencer Emily Pellegrini non esiste

Emily Pellegrini ha fatto perdere la testa a molti personaggi famosi. I direct del suo account Instagram sono pieni di proposte e richieste di incontro e il perché è chiaro. Emily è bellissima, ha un corpo perfetto ma ha una pecca: non esiste. Già, perché Emily Pellegrini - che sui social può contare su quasi 200mila follower - è un'influencer artificiale creata da zero grazie all'intelligenza artificiale. Si muove con una topmodel, sfila e posa come una vera diva, parla persino ma in realtà non esiste. Eppure, è riuscita a conquistare il cuore di ignari spasimanti, che hanno provato a conquistarla in ogni modo. Al Daily Mail la sua creatrice ha svelato che personaggi molto famosi come calciatori, tennisti, miliardari e persino lottatori di MMA contattano la modella-influencer in privato per invitarla a uscire convinti che sia di carne e ossa. Ma davvero i vipponi si affidano ai social per trovare compagnia?

Dalle patatine ai tubi: Rocco Siffredi idraulico in uno spot tv

Dopo l'ospitata a "Ballando con le stelle" Rocco Siffredi è pronto a tornare in tv come protagonista di uno spot pubblicitario. Diciotto anni dopo lo spot delle patatine Amica Chips, il regista hard ed ex porno attore si appresta a tornare sul piccolo schermo nel ruolo di un idraulico per lo spot di Segugio.it, che ricorda la pubblicità cult della Fiat "Buonaseraaaa". Nello spot, mentre la moglie è a fare la doccia, il marito apre alla "compagnia sbagliata", che è stata scelta proprio da sua moglie e sul pianerottolo c'è l'idraulico Siffredi. "La battuta la dico io. Quando mi apre la porta, io gli dico: "Buonaseeeeraaaaa". E lui: "No.… no... no". Davvero è molto divertente: è da vedere!", ha assicurato Rocco parlando del suo ultimo progetto con MowMag. Per i più curiosi, lo spot va in onda da domenica 7 gennaio.