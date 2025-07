Belen, dopo la notte con Olly scappa a Porto Cervo da De Martino: ritorno di fiamma?

Dopo settimane di gossip e presunti flirt, Belen Rodriguez è stata avvistata in Sardegna, a pochi passi da Stefano De Martino. I due si trovavano nello stesso ristorante a Porto Cervo, insieme ad amici comuni come il comico Biagio Izzo e l’ex calciatore Ciro Ferrara. A documentare la serata, alcune foto e video pubblicati sui social da un illusionista presente, che si è esibito proprio davanti a De Martino, Ferrara e Izzo. Nessuno scatto ufficiale però ritrae Belen e Stefano insieme: eppure, la loro presenza nella stessa location ha riacceso i riflettori su un possibile ritorno di fiamma.

Vacanze incrociate (e sospette)

Stefano De Martino si sta godendo l’estate tra le acque della Sardegna, spesso in compagnia di amici e presunte nuove fiamme come Gilda Ambrosio e la giovane Caroline Tronelli, già oggetto di gossip per una possibile relazione con il conduttore di Affari Tuoi.

Belen, invece, aveva annunciato un’estate da dedicare ai figli. Dopo un breve (presunto) flirt chiacchierato con il cantante Olly, e dopo aver attirato l’attenzione online con una linea di prodotti beauty intimi, è volata anche lei in Costa Smeralda, apparentemente per un periodo di relax con Santiago e Luna Marì.

"Single e casta": le dichiarazioni di Belen

In una recente intervista, Belen aveva dichiarato con fermezza: " È la prima volta che sono single da così tanto tempo, da settembre. Single e casta. A me sta roba di passare da un letto all’altro non piace, mi sa di sporco ". Parole forti che sembravano chiudere ogni porta a nuove storie. Ma il fatto che oggi si trovi proprio dove si trova anche il suo ex più importante, ha inevitabilmente fatto partire il tam tam mediatico: coincidenza o segnale di riavvicinamento?

L’estate in famiglia

Tra un tuffo e un sorriso, Belen condivide sui social momenti dolci e familiari: giochi sulla spiaggia con Luna Marì, immersioni con Santiago, tramonti in silenzio. Il suo profilo sembra quello di una mamma concentrata su sé stessa e sui figli, lontana da ogni caos sentimentale.

Ma il fatto che proprio in quei giorni si trovi così vicina a Stefano, con cui ha condiviso amore, matrimonio, crisi e ritorni, fa inevitabilmente pensare. Il pubblico, affezionato alla coppia, continua a chiedersi: è davvero finita? O Porto Cervo sarà lo sfondo di un