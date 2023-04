"Più importante della mia vita..". La confessione di Borriello su Belen

Il successo, la popolarità, il denaro e i soldi hanno reso Marco Borriello un simbolo del calcio italiano. Nella sua carriera il calciatore ha vestito le maglie di numerose squadre, ma piuttosto che sulla cronaca sportiva il suo nome è finito più spesso su quella rosa per i tanti flirt con donne dello spettacolo bellissime. Oggi Borriello ha investito nell'Ibiza Calcio e vive di investimenti, che gli garantisco di poter condurre una vita agiata in giro per il mondo, in pieno stile Borriello. " Sono girovago, cerco di prendere il meglio di tutto finché posso ", ha sintetizzato il calciatore nell'ultima intervista rilasciata al Corriere della sera.

Single per scelta

La terra gli è sempre bruciata sotto ai piedi non solo in ambito calcistico (" Ogni sei mesi mi stufavo e partivo a caccia di nuove emozioni in altre squadre") ma anche in amore. Marco Borriello ha scelto di essere single, nessun legame definitivo se non quello con se stesso: "Tutte le mattine mi alzo, mi guardo allo specchio e mi dico 'ti amo'. Ho avuto storie in passato ma ho scelto me e ho fatto bene" . Una scelta decisamente controtendenza visto che oggi, i calciatori mettono su famiglia da giovani. Uno sbaglio che Borriello non ha voluto fare: " Si sposano giovanissimi e poi partono i tradimenti. Sarò anche egoista ma resto coerente con la vita che voglio avere ". Meglio vivere il momento e le passioni per come arrivano con uno sguardo, però, a quello che sarà: " Quando ho voglia e l'occasione mi vivo l'emozione. In futuro vorrei lasciare il mio dna, un figlio è importante ".

Gli amori e Belen Rodriguez

Marco Borriello non si considera un playboy. Nel privato, ha confessato, mai un tradimento e le relazioni quelle vere " si contano sulle dita di una mano. Poi ho avuto grandi passioni che non necessariamente sono finite sui giornali". L'amore con Belen Rodriguez sui giornali invece c'è finito eccome e per quasi cinque anni ha tenuto banco sulle riviste di gossip. " È stata una storia d'amore acerba, immatura, fra due ragazzi. Se ci incontriamo a Milano la abbraccio, è una ragazza solare e divertente. Comunque è stata la relazione più importante della mia vita, è durata quattro anni e mezzo ", ha confessato Marco Borriello parlando della sua relazione con l'argentina.

Oggi le donne non sono più un chiodo fisso (" Penso più a conquiste immobiliari e finanziarie che a quelle sentimentali") semmai il rimpianto è per essere finito al centro di polemiche e dubbi episodi, che hanno segnato alcuni momenti della sua carriera ("Ho pagato anche per colpe non mie come nella storia del doping per il cortisone. La settimana prima che mi trovassero positivo i medici mi avevano dato una pastiglia per un problema al molare ").

Soldi e investimenti