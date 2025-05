Belen Rodriguez, rissa a Milano con delle sconosciute? Spunta un video

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo i gossip che riguardano la sorella Cecilia, ora a finire sotto i riflettori – come spesso accade - è Belen Rodriguez. La conduttrice e modella sarebbe stata coinvolta in una rissa in un locale di Milano e si sarebbe arrabbiata con due ragazze sconosciute. A lanciare questa indiscrezione è stato inizialmente Gabriele Parpiglia seguito dall’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha pensato bene di pubblicare un video che dovrebbe provare la veridicità di questa presunta rissa.

Nelle utlime ore il video ha fatto il giro dei social. Deianira Marzano ha pubblicato il messaggio ricevuto da una utente che accusava la conduttrice: "Ieri sera Belén ha aggredito tre ragazze davanti a un noto ristorante". L'esperta di gossip, poi, ha pubblicato un video. I pochi secondi di video, però, non fanno altro che alimentare la confusione sull’accaduto. Belén Rodriguez sembra dire: "Non insultare! La prossima volta ci pensi due volte a insultare così". Poi, le due donne si allontanano continuando per direzioni opposte. Parole che farebbero pensare ad una lite aspra accesa da un insulto di una delle due ragazze nei confronti della conduttrice argentina. L’unica certezza è la descrizione dell’utente che lo ha condiviso con l’esperta di gossip su Instagram: “Ieri sera a Milano Belen ha aggredito e alzato le mani a 3 ragazze davanti a un noto ristorante. Ho visto tutto oscura il nome, grazie”.

Fonti vicine alla conduttrice, contattate da Fanpage.it, ridimensionano l'accaduto. Ritengono che un episodio di poco conto sia stato ingigantito solo perché il nome di Belén continua a fare notizia. "Non c'è niente da dire.

Non c'è stata una rissa. È solo il nome che fa notizia, maÈ il nome che fa gioco", spigano fonti vicine a Belen. La protagonista del gossip, intanto, non si è ancora esposta sull’accaduto.