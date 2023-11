Belen Rodriguez fuga d'amore alle Maldive con Elio nel resort di lusso

Le Maldive sembrano essere il posto del cuore di Belen Rodriguez. Nei caldi mari dell'oceano Indiano la showgirl argentina ha portato tutti i suoi più grandi amori da Fabrizio Corona a Stefano De Martino fino a Antonino Spinalbese. E non poteva non farlo anche con l'ultimo, il compagno Elio Lorenzoni, con il quale si è immortalata sulle bianche spiagge dell'atollo di Male Nord con foto e video condivisi su Instagram.

Nelle scorse ore sul web era iniziata a circolare la voce che Belen e l'imprenditore bresciano fossero pronti a volare verso il paradiso indiano per concedersi una breve fuga romantica. Poche ore dopo ecco arrivare le prime foto social a confermare il gossip: le immagini della villa, lo scatto di coppia con Elio e i primi momenti spensierati in giro per l'isola.

Quanto costa il lussuoso resort

Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni alloggiano nell'esclusivo resort One&Only Reethi Rah situato nell'Atollo di Male Nord. La coppia ha scelto di alloggiare in una villa sulla spiaggia con piscina privata, che l'argentina ha voluto subito immortalare con foto suggestive. Il costo è proibitivo: 3800 euro a notte con colazione per una villa con confort extra lusso, accesso privato alla spiaggia e maggiordomo personale disponibile ventiquattro ore al giorno. Un regalo che l'imprenditore ha voluto fare alla donna, che lo ha stregato dopo oltre dieci anni di amicizia e con la quale sta per festeggiare sei mesi di relazione.

Belen e l'amore per le Maldive

Belen sembra avere un debole per le isole dell'oceano Indiano. Quattordici anni fa venne paparazzata con Fabrizio Corona alle Maldive e nel 2019 festeggiò i trent'anni di Stefano De Martino proprio su uno degli atolli dello splendido arcipelago. Luogo del cuore l'hotel Baglioni, scelto anche nel 2021, quando alle Maldive volò con Antonino Spinalbese, mentre era incinta della piccola Luna Marì. Questa volta la showgirl ha scelto un resort diverso per costruire nuovi ricordi insieme all'attuale fidanzato, ma il comune denominatore di tutti i suoi viaggi verso oriente è sempre la condivisione social. Di ogni viaggio alle Maldive, che fosse al fianco di De Martino o Spinalbese, la Rodriguez ha sempre condiviso tutto sul web con i suoi follower e anche questa volta Belen non deluderà i fan.