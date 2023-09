Belen "scolaretta", Ratajkowski divorziata e felice, Giorgia Soleri e i sex toy

Settimana bollente per i vip nostrani e internazionali. Complice la mostra di Venezia e gli ultimi colpi dell'estate, i personaggi famosi si sono scatenati sui social tra foto, video e confessioni bollenti.

Emily Ratajkowski divorziata e felice

Divorziata e felice. Così si sente la top model Emily Ratajkowski che a 30 anni ha già detto addio al primo marito ma si è detta felice (e persino corteggiatissima). Conclusa l'unione con Sebastian Bear Mc-Clard (causa tradimenti di lui), oggi la modella si sente felice e, guardando alle coetanee nella sua stessa condizione, ha dichiarato: " Mi sembra che un sacco di donne stiano divorziando prima di compiere 30 anni. E da donna che si è sposata a 26 anni e si è separata da poco più di un anno, cioè a 32, ve lo devo dire: penso che non ci sia cosa migliore". Attraverso un video condiviso sui social, la Ratajkowski ha aggiunto : "Non c'è niente di meglio che avere 30 anni, sentirsi attraenti, magari avere un po' di soldi da parte per poter pensare a cosa si vuol fare con la propria vita, aver già provato la favola del matrimonio e realizzare che forse non è così bello come ci vogliono far credere. Eppure, hai ancora tutta la tua vita davanti ". E via con le congratulazioni alle neo-divorziate.

Belen “scolaretta”, piovono critiche

Belen Rodriguez in versione "back to school" non è piaciuta al popolo dei social. Fresca di nuovo amore con Elio Lorenzoni, la showgirl argentina si è mostrata su Instagram con un look da scolaretta molto intrigante (con minigonna e calzettoni bianchi) ma, invece di attirare like e complimenti, ha scatenato le critiche e gli sfottò. " Sembri una bambina scema ", ha tuonato un utente, mentre un altro scriveva: " La collegiale con la treccia... Belen non hai più vent'anni! ". E giù altre critiche: "Nemmeno le teenager si combinano così, hai 36 anni suonati". E niente, come la fa la fa, l'argentina trova sempre il modo di infiammare i social.

Giorgia Soleri e il sex toy terapautico

Non sarà stata la prima a calcare il red carpet di Venezia con i peli sotto le ascelle e sulle gambe, ma di certo Giorgia Soleri ha sdogato i sex toy come strumenti di uso terapeutico. Già, perché nelle scorse ore l'ex di Damiano ha mostrato nelle storie del suo profilo Instagram un sex toy rosa, che l'attivista ha confessato di usare per i problemi legati alla vulvodinia. " Ho comprato questo strumento e dei dilatatori da tenere all'interno come fossero una maschera in posa. Li tengo una mezz'oretta la sera e servono a far rilassare la muscolatura ". Insomma, pare che anche i giocattolini erotici sono utili contro i dolori.

Serena Enardu e Pago sposi?

Sul red carpet di Venezia sono approdati anche Serena Enardu e Pacifico Settembre. Peccato che sembrassero usciti dal loro matrimonio. Il lungo vestito in pizzo bianco dell'ex tronista e lo smoking di lui con tanto di papillon hanno lasciato tutti sorpresi (soprattutto i paparazzi) e fatto saltare sulla sedia i fan, che hanno pensato di essersi persi qualcosa. Così, per calcare la mano, Serena ha pubblicato le foto su Instagram aggiungendo: "E ci siamo anche sposati!". Vuoi non crederle vista la mise? E giù commenti di congratulazioni e messaggi in Direct a intasare l'account. Poi la verità: "Pensavo si capisse che era uno scherzo". A quanto pare no, i follower non lo avevano capito.