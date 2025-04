Il Belpaese col fiato sospeso per le nozze Lucarelli & Biagiarelli

Ascolta ora 00:00 00:00

E chi ce la fa ad aspettare fino “a primavera dell’anno prossimo”… Si fa presto a dire che un anno passa in fretta, però quando in gioco c’è qualcosa di fondamentale per la vita di noi tutti, capace di toccare cuore e anima, allora l’attesa rischia di far saltare i nervi anche a Giobbe (non Covatta, ma il paziente patriarca). Ed è indubbio che l’annunciato matrimonio tra la celebre scrittrice Selvaggia Lucarelli e il famoso chef Lorenzo Biagiarelli rappresenti un evento che non può lasciare indifferente la popolazione. Le prime avvisaglie del forte interesse nazionale per le nozze in itinere (ma, purtroppo, ancora lontane) si stanno già avendo in queste ore. Ne sia prova il largo seguito riscosso dall’anteprima sulla genesi nuziale disponibile su RaiPlay nel programma “Hot Ones Italia” di Alessandro Cattelan, autore dell’eccezionale scoop.

È infatti grazie a lui, scelto dalla Lucarelli per la ghiotta primizia profumata di fiori d’arancio, se adesso conosciamo particolari finora rimasti colpevolmente al buio: finalmente i documenti della coppia sono stati desecretati e la luce della verità ha sconfitto le tenebre dei “si dice”. A svelarne i retroscena è Lucarelli in persona confessandosi con padre Cattelan: una sacrosanta seduta di autocoscienza di fede sentimentale giocata religiosamente sul doppio registro della farsa alternata alla tragedia; del resto ogni “si’” (sull’altare o in municipio non fa differenza) ha il suo minimo (o massimo) sindacale di farsa e tragedia, e il “si’” (in programma nella chiesa di SantaMaria di Leuca) dei soci Lucarelli&Biagiarelli non farà certo eccezione.

La conferma viene dalle stesse parole della illustre opinionista nonché esperta assoluta nel giudicare i ballerini. Selvaggia dai microfoni del programma di Cattela la prende un po’ alla larga, ma la sua ricostruzione è così avvincente da annullare perfino la dimensione spazio-tempo: "Dopo qualche giorno che ci siamo conosciuti gli ho chiesto di sposarci e fare un figlio. Avevo 41 anni e avevo fame di tempo, pensavo: 'O adesso o mai più!' Ma lui saggiamente mi ha risposto di no! A quel punto ne ho fatto una questione di orgoglio: 'Non glielo chiederò più!'. Ho anche pensato che se non glielo avessi più chiesto sarebbe stato lui a farlo. Ma niente!". Fin qui il passato, ma veniamo al presente: “Così dopo nove anni sono tornata all’attacco perché, compiuti i 50, volevo organizzare la mia vita. Gliel’ho buttata sul pragmatico, basta romanticismo, è burocrazia. Qualche giorno fa in aereo gli ho detto che se dovessi morire tutto quello che ho in questo momento rimarrebbe a Leon, mio figlio che neanche mi scrive (ride!)…Poi gli ho ricordato della casa acquistata in Puglia, in una piazzetta davanti a una chiesa. Potremmo fare una festa incredibile a tema... La pizzica, i taralli, Albano, Emma, I Negramaro.

Chiudiamo tutto il paese e facciamo una grande festa... Altro che i compleanni di Madonna in Puglia. E pare abbia detto di sì! Forse in primavera dell’anno prossimo". Il popolo italiano, nel formulare comunque i migliori auguri ai futuri sposi, auspica che le nozze vengano anticipate il più possibile; o, se proprio non fosse possibile, che almeno quel “forse” sia sostituito da un bene agurale “sicuramente”.

Quanto al cerimoniale, non vi sono dubbi che la coppia punterà su pochi, ma irrinunciabili, elementi di gusto classico: messa, abito con strascico di tulle e generoso décolleté per lei, completo grigio con spilla a bloccare la cravatta per lui, paggetti, chiesa con addobbo floreale, fotografie, filmino, rinfresco all you can eat... Il tutto ballando, ovviamente sotto le stelle.