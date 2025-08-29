Benedicta Boccoli e il matrimonio segreto con Maurizio Micheli: cosa sappiamo

Nessuno sfarzo né cerimonie in chiesa, ma un momento intimo a coronamento di 28 anni di fidanzamento: senza sbandierare ai quattro venti la notizia, ma anzi mantenendo il massimo riserbo nonostante un'anticipazione fornita nelle scorse ore da Dagospia, Maurizio Micheli e Benedicta Boccoli si sono uniti in matrimonio con rito civile a Roma nel pomeriggio di ieri, giovedì 28 agosto.

È stata la stessa attrice e conduttrice televisiva milanese a confermarlo con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram. "Dopo solo 28 anni di prova…le nozze! Forse c'era ancora tempo, chissà…", ha scherzato Benedicta coi suoi followers. "Micheli appena firmato ha detto: 'L'unica cosa che mi preoccupa è la prima notte di nozze!" , ha aggiunto la novella sposa.

Dallo scatto in cui compaiono l'uno accanto all'altra traspare la semplicità per la quale hanno optato i due: da un lato Micheli porta una giacca scura con camicia chiara e una cravatta color carta da zucchero, dall'altra la radiosa attrice che abbraccia il marito indossando un paio di jeans e una camicetta bianca con decorazioni in pizzo.

Come detto, era stato il portale di Dagospia a diffondere l'indiscrezione delle prossime nozze tra i due attori, ma Benedicta si era affrettata a smentire tutto nel corso di un'intervista concessa a "Estate in diretta". " Ma no, che matrimonio. È troppo presto! ", aveva ribattuto dopo esplicita domanda la conduttrice televisiva, "in fondo abbiamo solo 136 anni in due, c'è ancora tempo!" .

La smentita, che si è rivelata alla fine essere una, ha rivelato la chiara l'intenzione da parte dei due neo sposi di non diffondere informazioni sulla data e il luogo delle nozze, probabilmente per poter vivere quel momento dopo ben 28 anni di fidanzamento senza avere la pressione dei media e lontano da occhi indiscreti.