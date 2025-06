Bianca Balti sul fidanzato: "Dio mi ha ascoltata, ha il ...". Chi è Alessandro Cutrera

Ascolta ora 00:00 00:00

Due anni dopo la sua prima intervista con Francesca Fagnani Bianca Balti torna nello studio di Belve e lo fa con un look nuovo e una storia personale molto diversa da quella raccontata nel 2023. Reduce da una lunga battaglia contro un tumore ovarico aggressivo, la top model di Lodi ha parlato del suo ultimo incredibile anno - "Il più bello della mia vita e lo credo davvero ", ha dichiarato in studio - vissuto tra ospedali, chemioterapia, Sanremo e viaggi in giro per il mondo: " Più mi succedono cose difficili, più capisco la mia forza interiore ".

L'intervista a Belve

L'intervista con Francesca Fagnani si è aperta con una dichiarazione che, nell'ospitata del 2023, aveva scatenato critiche e polemiche. " Io prego il mio Dio di alleviare la mia attrazione verso il pene, perché è una piaga, perché poi questi uomini non vanno bene. Farei a meno degli uomini molto volentieri se non fosse per quella cosa. Invece no, sono molto attratta", aveva detto due anni fa, Così la padrona di casa l'ha subito punzecchiata: "Dio l’ha ascoltata? ". E la risposta della modella ha spiazzato tutti. " Dio ha fatto di più: mi ha dato il pene migliore del mondo. Anzi, scriverò un libro dal titolo "Come il pene mi ha guarita dal cancro ", ha ironizzato Balti, riferendosi all'attuale fidanzato e scatenando la reazione pungente di Francesca Fagnani: " Si preannuncia come un grande testo scientifico ". Ma chi è il compagno di Bianca Balti?

Alessandro Cutrera, chi è

Dall'estate del 2024 Bianca Balti fa coppia fissa con Alessandro Cutrera, manager nel settore degli investimenti e molto riservato (non possiede profili social). Sulla vita privata del fidanzato della modella non si hanno molte informazioni se non che è un pilota automobilistico di Ferrari Challenge, il prestigioso campionato monomarca nato nel 1993 e dedicato ai driver professionisti e amatori della casa automobilistica di Maranello. Da ormai quattro anni Cutrera gareggia per il team CCC Kessel Racing con ottimi risultati e proprio negli Stati Uniti, tra una gara e l'altra, il pilota ha incontrato Bianca Balti. " Lui mi piaceva subito, ma avevo detto alle amiche che per un anno non avrei frequentato nessuno. Così non l’ho baciato" , raccontò mesi fa Balti, rivelando di avere "ghostato" Cutrera per alcune settimane prima di cedere.

È stato il primo uomo a prendersi cura di me"

, dichiarò la modella a Le Iene durante un'intervista rilasciata la scorsa primavera, parlando del sostegno del fidanzato nella lotta contro il tumore.