Bobby J. Brown, morto in un incendio l’attore di “Law & order” e “The Wire”

L’attore Bobby J. Brown, conosciuto per aver interpretato il poliziotto della città di Baltimora Bobby Brown nella fortunata serie targata HBO The Wire, è morto in un incendio all’età di 62 anni. Ispirato al vero agente della polizia del Western District, di nome Bob Brown, il personaggio di Bobby J. Brown è apparso per un totale di dodici episodi della serie tv che sono andati in onda dal 2002 al 2008, diventando un volto molto conosciuto tra gli appassionati di serialità televisiva che oggi piangono la scomparsa dell’attore. Stando alla testimonianza della figlia dell’attore, Bobby J. Brown è rimasto intrappolato in un fienile che ha preso fuoco quando l’uomo ha provato ad avviare un veicolo. Le inalazioni di fumo gli sono state fatali e per lui non c’è stato niente da fare. Nell’incidente è rimasta ferita anche la moglie di Brown, Arlene, che ha riportato numerose ustioni.

In un’intervista con la testata People , la figlia di Bobby J. Brown, Reina, ha ricordato di essere andata a letto due ore prima dell’incidente e di essere stata svegliata dalla sorella minore che gridava qualcosa sul fatto che “papà se ne era andato” perché “era rimasto coinvolto in un incendio nel fienile.” Reina ha ricordato poi di essersi fermata a piedi nudi sul marciapiede ghiacciato per cercare di rimanere ancorata alla realtà, per non correre il rischio di credere di essere dentro a un incubo. Ha poi spiegato che nel momento dell’incidente, Brown avrebbe chiamato un familiare affinché portasse un estintore per cercare di placare le fiamme, ma non c’è stato niente da fare e Bobby J. Brown è morto per il fumo e le grandi ustioni. Reina ha poi ricordato il padre come “un fantastico essere umano” che è stato capace di diventare, anche grazie alla fede, un “vero pilastro per la comunità. Molte persone sentiranno la sua mancanza.” Parole che sono state poi confermate anche da Albert Bramante, agente dell’attore, che ha ricordato Bobby J. Brown come un attore di grande talento “e grande integrità”. La famiglia, com’è giusto che sia, ha chiesto rispetto e privacy per affrontare questa terribile perdita.

Nato a Washington D.C. Bobby J. Brown ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo nel 1998, comparendo in un episodio di Homicide, life on the street. Nel corso della carriera ha preso parte a numerosi prodotti di successo, come Law & Order - Unità speciale e Veep - Vicepresidente Incompetente.Nel 2022 ha partecipato con Jon Bernthal alla bella e sottovalutata miniserie We own this city, che raccontava la storia vera della Gun Trace Task Force del dipartimento della polizia di Baltimora e della conseguente caduta della squadra accusata di corruzione e reciclaggio. Era atteso anche nella serie The Sessions, che deve ancora essere distribuita.

Nel corso della carriera si era dilettato anche con la regia, mettendosi dietro la macchina da presa per il video Off the Chain nel 2005 e per Tear the roof off– The Untold story of Parliament Funkadelic, incentrato proprio sulla famosa band di musica funk.