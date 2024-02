Borghi e il nudo integrale, Cecilia Rodriguez pentita del ritocchino, Chanel Totti e l'anello da 2mila euro

Fine settimana ricco di gossip per gli amanti del genere. C'è chi è pronto al paragone con Rocco Siffredi (Alessandro Borghi), chi si è pentita di un ritocchino fatto a 20 anni (la sorella di Belen), chi ha svelato dettagli della propria relazione (Matilda De Angelis) e chi fa infuriare il web per avere ricevuto un anello da 2mila euro (Chanel Totti).

Alessandro Borghi nudo in Supersex: "Non temo il confronto con Rocco"

"Supersex", la serie sulla vita di Rocco Siffredi, arriverà su Netflix il 6 marzo. Protagonista della serie è Alessandro Borghi, che ha dato il volto e soprattutto il corpo, al porno attore italiano più famoso del cinema hard. Parlando del suo personaggio e dell'esperienza vissuta sul set, l'attore romano si è soffermato sull'inevitabile paragone che il pubblico farà con l'originale Rocco Siffredi. Nei sette episodi della serie, infatti, ci sono diverse scene di nudo, inclusi due frontali proprio di Borghi: "Ci siamo chiesti se fosse necessario ma fare una serie su Siffredi e non vedere mai "quello" sarebbe sembrato che volessimo nascondere qualcosa". A quanto pare, però, l'attore non teme affatto il confronto con Siffredi e le parole degli spettatori: "Il confronto ci sarà. A qualcuno farà ridere, a qualcuno interesserà. È una delle prime cose che avevo messo in conto. Sono serenissimo". Ai posteri l'ardua sentenza.

Cecilia Rodriguez pentita del ritocchino al seno: "Non lo rifarei"

C'è chi continua a ricorrere alla chirurgia estetica per modificare le proprie fattezze e chi, come la sorella di Belen, si pente di avere aumentato le misure del proprio seno. La confessione è arrivata attraverso i social network, dove Cecilia Rodriguez ha deciso di lanciare un messaggio alle ragazzine. "Se potessi tornare indietro non lo rifarei e mi dispiace non aver ascoltato la mia mamma perché la mia mamma all'età di vent'anni quando l'ho voluto rifare mi ha detto: 'Non ne hai bisogno' e io l'ho voluto fare nonostante lei avesse detto di no", ha detto in un video Instagram, rivolgendosi alle sue follower e aggiungendo: "Non sono le tette che fanno la persona". Poi il monito a riflettere e parlarne apertamente con i propri cari prima di fare passi avventati: "Prima di fare un intervento del genere pensateci bene, parlatene con la vostra famiglia e pensate se ne avete bisogno". Consiglio spassionato.

"Conosciuti su Instagram". Matilda De Angelis e l'amore con Alessandro De Santis

Sul palco dell'Ariston Amadeus ha svelato l'altarino, richiamando sul palco Alessandro dei Santi Francesi per fargli salutare la fidanzata, Matilda De Angeli, l'attrice che nel 2021 fu co-conduttrice del Festival. Ma i beneinformati sanno che l'attrice e il cantante fanno coppia fissa da oltre un anno. Galeotto fu Instagram, come spesso accade ai tempi dei social. "Vorrei poter raccontare la storia romantica di noi due che ci vediamo per la prima volta a un concerto", ha confessato la De Angelis nell'intervista rilasciata a Grazia pochi giorni fa, svelando come si sono conosciuti lei e il cantante: "La verità è che avevo sentito alcune sue canzoni già due, tre anni fa e che ci siamo conosciuti su Instagram, dove avevamo cominciato a seguirci a vicenda". Poi da cosa è nata cosa. Ma lei assicura: "Mi sarei innamorata di lui anche se avesse fatto il panettiere, il giardiniere o l’impiegato di banca". I dubbi ci assalgono.

Chanel Totti, il regalo da 2mila euro del fidanzato infiamma il web

Mentre mamma e papà si scontrano in tribunale sull'assegno mensile di mantenimento, Chanel Totti vive la sua vita in coppia con il fidanzatino Cristian Babalus. Tra cene lussuose, resort a cinque stelle e viaggi in giro per il mondo, la secondogenita di Totti e Ilary fa la bella vita come una donna matura piuttosto che come una ragazza di 16 anni e a San Valentino ha addirittura ricevuto un pegno d'amore dal suo innamorato. Un anello firmato Cartier da 2mila euro, che Chanel ha mostrato in favore di fotocamera sui suoi profili social, scatenando l'invidia dei coetanei (e non solo). Insomma, i due ragazzi fanno sul serio. E bruciano le tappe.