Brad Pitt pazzo di Yvonne Scio', le notti di Barbara De Rossi, l'addio al nubilato della Rodriguez

Un'altra settimana ricca di gossip si è conclusa. C'è chi si è sposato per la seconda volta (Ciro Immobile e Jessica Melena), chi è pronto ad andare all'altare e festeggiare (Cecilia Rodriguez), chi vive un matrimonio pieno di passione (Barbara De Rossi) e chi ha detto no (per ben due volte) a Brad Pitt.

Le confessioni hot di Barbara De Rossi

Non si può certo dire che l'amore tra Barbara De Rossi e Simone Fratini non vada a gonfie vele. Il 9 dicembre scorso, dopo dieci anni di fidanzamento, l'attrice e l'imprenditore si sono sposati con una cerimonia privatissima. Ma altrettanto riservate non sono rimaste le confessioni sulla passione travolgente che li lega. Ospite di Monica Setta a "Storie di donne al bivio", Barbara De Rossi si è lasciata andare a piccanti rivelazioni sulla sua storia d'amore con Frattini. "Fra me e Simone è nato tutto come grande passione fisica", ha ammesso l'attrice, spiegando: "Sono una donna che fa sesso solo se è innamorata e per molto tempo io e mio marito passavamo intere giornate chiusi in camera facendo l'amore giorno e notte. Ero io ad uscire dalla camera solo per fare qualche toast e mangiare qualcosa". Confessioni piccanti a parte, l'attrice ha anche confessato che il marito è arrivato nel momento più brutto della sua vita ("Avevo alle spalle una storia tossica") e che oggi vivono felici e sereni nella campagna toscana. Romantici.

Yvonne Scio' corteggiata da Brad Pitt

C'è chi farebbe carte false per avere una possibilità con uno dei divi più ammirati del globo (Brad Pitt) e poi c'è chi lo ha rimbalzato per ben due volte (e poi si è pentita). Parliamo di Yvonne Scio', attrice e registra romana, ex starlette di "Non è la Rai", che a "Storie di donne al bivio" ha confessato di essere stata corteggiata dal divo di Hollywood. "Incontrai Brad Pitt a una cena di amici americani e mi chiese subito di vederci. Non gli diedi nemmeno il mio cellulare. Pensai, ma ti pare che uno così vuole portare fuori proprio me?", ha raccontato l'attrice nello studio di Monica Setta. A quanto pare, però, il bel Brad era proprio interessato a giudicare dalla seconda avance arrivata mesi dopo. "La seconda volta lo rividi alla festa degli Oscar di Vanity e fu ancora più esplicito. Mi disse: 'Sei semplicemente meravigliosa'. Mi invitò a cena e ancora una volta io mi ecclissai. Me ne sono pentita, ovviamente, ma sono fatta così", ha ammesso Yvonne. Roba da mangiarsi le mani.

Ciro Immobile e Jessica Melena, nozze bis

"Two is megl che uan" recitava la sigla di un famoso spot degli anni '90. Ed è proprio quello che devono avere pensato il calciatore della Lazio Ciro Immobile e sua moglie Jessica Malena quando hanno programmato le seconde nozze. La coppia ha deciso di rinnovare i voti nuziali dieci anni dopo il primo sì e l'annuncio social ha scatenato la curva laziale e i più curiosi. "Il 23 maggio 2014 ci siamo detti sì. E oggi dopo dieci anni siamo qui per celebrare quello che siamo stati fin ora e rinnovare le nostre promesse d'amore per i prossimi infiniti anni", hanno scritto su Instagram Immobile e Jessica, mostrando alcuni scatti delle nozze bis insieme ai quattro figli. L'evento - un white party - è stato celebrato a Roma alla presenza di molti volti noti del calcio italiano compresi gli amici di vecchia data Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. Che dire, auguri bis.

Cecilia Rodriguez, addio al nubilato sfrenato in Andalusia

Mentre qualcuno è già alle nozze bis, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si apprestano a celebrare le prime. Il 30 giugno prossimo, in Toscana, l'argentina si unirà in matrimonio con il ciclista trentino. Nel frattempo, Cechu è volata in Spagna per festeggiare l'addio al nubilato in compagnia delle amiche e della donne della sua famiglia, prima tra tutte la sorella Belen. La comitiva si è imbarcata sul primo volo destinazione Marbella, in Andalusia, e si è rinchiusa in una villa extralusso per fare baldoria.

Tra bagni in piscina e balli scatenati con mamma Veronica e la cognata Deborah Togni, Cecilia Rodriguez ha festeggiato il suo addio al nubilato senza freni (con tanto di gadget hot) e le foto e i video delle folli notti spagnole sono diventati virali sui social network.