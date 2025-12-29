Brigitte Bardot, ecco dove sarà sepolta

Brigitte Bardot, attrice e musa del cinema internazionale morta a 91 anni nella sua villa a La Madrague, a Saint-Tropez, aveva deciso già il luogo in cui passare il suo eterno riposo. A darne notizia è la giornalista Wendy Bouchard, amica di vecchia data della Bardot nonché "collega" nella lotta animalista che ha caratterizzato gli ultimi decenni della vita dell'attrice. In un'intervista riportata da FranceInfo, la Bouchard ha detto che Brigitte Bardot desiderava "essere seppellita nel suo giardino, vicino al mare." Un tipo di sepoltura eccezionale e fuori dall'ordinario - quella che vede un'urna seppellita in una proprietà privata - che per essere attuata deve sottostare a determinate condizioni e deve ricevere l'autorizzazione del prefetto della regione in cui dovrebbe aver luogo. Secondo quanto riporta ICI Provence, l'attrice potrebbe essere sepolta, invece, nel cimitero marino di Saint Tropez, dove già si trova la cappella di famiglia.

Il desiderio principale di Brigitte Bardot, per come emerge dal ricordo dell'amica, era quello di entrare di nuovo in contatto con quella terra e quella natura che non l'hanno mai davvero delusa, che non le hanno voltato le spalle, come invece hanno fatto molte persone della sua vita. Quello che Brigitte Bardot voleva, nel ricordo dell'amica, era rimanere così vicina agli animali che ha sempre avuto cari e che ha difeso fino a che le forze e l'età glielo hanno permesso. Ed è proprio l'amore per gli animali ciò che Wendy Bouchard ha voluto ricordare, dicendo che "gli animali l'avevano salvata" e che avevano dato a Brigitte Bardot "quella tenerezza che forse non aveva mai avuto in seno alla sua famiglia". Francy Bouchard assicura che questo "era un suo desiderio e sarà rispettato".

Tuttavia, questo desiderio di riposare nella semplicità del suo giardino, condividendo la terra con quegli animali di cui aveva già condiviso la sofferenza, è stato modificato dalla stessa Brigitte Bardot poco prima della sua dipartita, per ragioni che non sono state rese pubbliche e che difficilmente lo saranno in futuro. Inoltre la prefettura di Var ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna richiesta di sepoltura presso l'abitazione dell'attrice, il che dimostrerebbe che Brigitte Bardot aveva davvero cambiato idea sul luogo in cui avrebbe passato l'eternità. Nel luogo che ora è stato scelto per il suo riposo eterno, Brigitte Bardot si troverà non lontano dal regista Roger Vadim, che non solo aiutò il lancio della sua carriera, ma che fu il primo grande amore dell'iconica B.B., che di lui si innamorò quando aveva appena sedici anni. Al momento non è stato ancora scelto il giorno dell'inumazione, ma è certo che sarà un giorno della prossima settimana.

Secondo alcune fonti citate sempre da ICI Provence, per la sepoltura si starebbe monitorando il meteo, per capire il giorno più adatto a dire addio definitivamente a un'attrice che ha avuto un impatto sulla cultura di massa, diventandone un'icona.