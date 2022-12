Brindisi, regali e famiglia: i post natalizi dei vip sui social

Sono tanti i vip che hanno scelto di condividere sui social network gli scatti in famiglia per fare gli auguri di buon Natale ai loro follower. Anche i personaggi famosi hanno scelto per lo più di trascorrere questi giorni di festa in compagnia dei loro cari, in attesa di partire per festeggiare il Capodanno nelle mete più esclusive. Quasi tutti hanno voluto fare gli auguri in modo speciale, ricevendo quantità molto elevate di like.

Primo Natale da "quasi" famiglia per Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti, che hanno trascorso la vigilia di Natale a Roma a casa della famiglia di lui. Tra pochi mesi la coppia partorirà il suo primo figlio e la foto che celebra questo Natale per la coppia è un dolcissimo scatto sotto l'albero di Natale. Molto più audace il messaggio di Fedez, che in costume da bagno insieme a sua moglie Chiara Ferragni, in bikini, si sono ritratti mentre si scambiano un bacio sulle piste da sci. Molto più istituzionale il primo messaggio della coppia, un canonico "Merry Christmas" accompagnato dalla foto dei due figli vestiti a tema.

Natale romano per Barbara d'Urso e milanese per Michelle Hunziker, che ha condiviso sui social uno scatto insieme a sua madre in attesa che, questa mattina, la raggiungessero da Roma Goffredo e Aurora dopo la vigilia di Natale festeggiata a Roma. Doppi festeggiamenti per Alessia Marcuzzi, che dai social ha festeggiato, oltre che il Natale, anche il compleanno di sua nonna Mela. Ma non un Natale qualunque, bensì il centesimo, trascorso insieme a tutta la sua famiglia. "Buon Natale a tutti", ha scritto invece Belen Rodriguez. Anche per lei Natale in famiglia a Napoli insieme al ritrovato Stefano De Martino, a loro figlio Santiago e alla piccola Luna Marì, che la showgirl argentina ha avuto insieme ad Antonino Spinalbese.

Balletti e brindisi per Mara Venier e Natale in famiglia, insieme alle sorelle, per Ilary Blasi nel suo primo Natale senza Francesco Totti. I figli della coppia, come dimostrano le storie condivise dall'ex calciatore e dalla conduttrice, si sono equamente divisi tra i due genitori nei giorni di festa. Nessuna traccia di Noemi Bocchi nelle storie di Francesco Totti. Natale in famiglia con pancione anche per Bianca Atzei e per Stefano Corti, in attesa dell'arrivo del loro primo figlio.