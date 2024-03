"C'è l'accordo con Amadeus". Poi la smentita: cosa succede al Festival

Chi condurrà Sanremo 2025? È la domanda che si ripropone ormai quasi quotidianamente dall'11 febbraio, giorno dopo la finalissima della 74esima edizione del festival di Sanremo. Amadeus aveva detto "no, grazie", ma stando alle ultime indiscrezioni rilasciate da ItaliaOggi, il conduttore avrebbe accettato di condurre altre due edizioni (2025 e 2026) della kermesse canora. Ma quando la notizia è iniziata a circolare come una mina impazzita sui social network e in rete, è arrivata la secca smentita da viale Mazzini e la situazione è tornata al punto di partenza. Chi condurrà Sanremo 2025?

La soffiata su Amadeus a Sanremo 2025

Al termine dell'ultima edizione del Festival, Amadeus era stato perentorio: "Avevo detto già a maggio che sarebbe stato il mio ultimo Festival, nessuno mi aveva creduto, ma è così: sento davvero che ci dobbiamo assolutamente fermare, e pensare ad altro, ad altre sfide". Ma nelle scorse ore ItaliaOggi ha rivelato che la Rai e Amadeus avrebbero stretto un accordo in vista del rinnovo contrattuale del conduttore. " Il suo contratto è in scadenza, Sergio gli ha consegnato la proposta e lui ha accettato, secondo indiscrezioni dei piani alti dell'azienda. Anche se ci sono ancora da limare alcune clausole del contratto. Però sembra proprio che la firma arriverà a breve ", riferisce il sito.

Sul piatto Roberto Sergio avrebbe messo diverse proposte per Amadeus: "Una maxi-offerta dell'Ad Rai cioè la conduzione di altre due edizioni del Festival, uno show con Fiorello su Rai 1 nel periodo caldo (per la tv) di inizio dicembre, la continuazione dei preserali Affari Tuoi e Soliti Ignoti". Insomma, all'accordo sarebbe mancata solo la firma, definita "imminente" dal portale di informazione.

La smentita della Rai

La soffiata, però, non sembra corrispondere a verità vista la reazione della Rai. Attraverso una nota diffusa dalle agenzie di stampa, infatti, i vertici di viale Mazzini hanno prontamente smentito l'indiscrezione su un possibile ritorno al teatro Ariston di Amadeus come conduttore e direttore artistico del Festival. "Le notizie riportate da alcuni organi d'informazione su un accordo raggiunto tra l'Azienda e Amadeus per la conduzione della 75ma edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo sono da ritenersi totalmente infondate", si legge nel comunicato ufficiale della Rai. Dunque, il posto rimane vacante. Al momento c'è ancora da risolvere l'ultima grana legata a Sanremo 2024 sull'esito delle votazioni nella serata finale su cui Striscia la notizia e Codacons chiedono chiarimenti.