Sanremo, Amadeus si commuove ma non ci ripensa: "Mi fermo qui"

È palpabile l'emozione di Amadeus al termine del suo quinto e (per il momento) ultimo Festival di Sanremo. Il direttore artistico della kermesse canora è stato accolto con una standing ovation in sala stampa all'Ariston: "Grazie, grazie, basta sennò mi commuovo. Ho una certà età" , le sue parole ricche di commozione. Applausi e parole al miele che non hanno convinto il presentatore a fare un passo indietro rispetto alla decisione di lasciare il testimone: "Ringrazio moltissimo l'amministratore delegato Sergio per avermi fatto lavorare in totale autonomia. Spiragli? Avevo detto già a maggio che sarebbe stato il mio ultimo Festival, nessuno mi aveva creduto, ma è così: sento davvero che ci dobbiamo assolutamente fermare, e pensare ad altro, ad altre sfide".

Angelina Mango: "Non mi aspettavo nulla di tutto ciò"

Angelina Mango è la vincitrice di questo Sanremo 2024 e come da tradizione sarà lei a rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest: la cantante ha accettato ufficialmente la proposta in conferenza stampa. Poi sulla sua prima (vincente) esperienza al Festival: "Non mi aspettavo nulla di quello che è successo, non ci credevo neanche quando mi sono vista nella lista dei concorrenti. Sono riuscita a vivermi ogni momento senza troppe aspettative e senza troppe pressioni. È stata la settimana più bella della mia vita" . Angelina Mango è poi tornata sulla serata delle cover, che l'ha vista cantare "La rondine", celebre brano del padre: "Venerdì su quel palco ho cercato di fare un omaggio rispettoso, volevo che uscisse un ricordo. L'amore del pubblico è stato un grandissimo onore, ha reso fiera me e tutta la mia famiglia ".

Un pensiero anche ad "Amici" di Maria De Filippi: "L'esperienza ad Amici mi ha aiutato tantissimo a mettere come priorità la musica e il motivo per cui la faccio. È stata una grande scuola, Maria mi è stata sempre vicina, l'ho sentita ed è molto contenta". Una battuta anche sull'attacco ricevuto da Frankie hi-nrg, che su X ha scritto che la sua vittoria è avvenuta "per mano di un manipolo di membri di una casta mediatica": "Mi dispiace molto per questo tweet, non l'avevo letto. L'ha scritto Frankie hi-nrg? Mi dispiace perché lo stimo un sacco. Mi sono resa conto della mia vittoria quando sono uscita dall'albergo questa mattina e c'erano le persone che mi accoglievano. E me ne accorgo ogni volta che vedo la risposta del pubblico quando sono sul palco. Per me quella è una vittoria, non è un premio" .

Annalisa: "Felice del percorso"

Terzo posto per Annalisa, comunque felice per la nuova avventura sanremese. Nelle ultime ore sui social è diventato virale un video che la vede particolarmente emozionata dopo l'annuncio della sua posizione finale, ma non si tratta di delusione o disperazione per la mancata vittoria: "Un po' di tensione è normale in certi momenti pieni di emozioni, ma ero tranquilla, felice, serena. In me c'era molta serenità e grande soddisfazione per come era andata" . La soddisfazione per il percorso è tanta: "Io rifarei tutto così, sono molto contenta di quello che è stato, delle mie esibizioni. Sono focalizzata sulle cose belle che vedo, sulla bellissima risposta sulle piattaforme e non solo. Ho un sacco di cose da fare, cosa posso dire? Sono molto, molto soddisfatto" .

Geolier: "Ecco perchè ho già vinto"

Grande maturità da parte di Geolier, che ha accettato serenamente il secondo posto finale mettendo così da parte le polemiche in salsa partenopea esplose sui social. "Mi sento bene, ho fatto un bel festival. Ho imparato un sacco di cose, ieri sul palco c'eravamo io e Angelina, due ragazzi del 2000, e questa è una cosa importantissima. Non poteva andare meglio" , le parole del rapper, al suo esordio sul palco di Sanremo: "Se provo amarezza? Io volevo portare il napoletano e ho già vinto. Mi porto a Napoli un bel ricordo di Sanremo" . E, ancora, ha risposto così sul presunto pregiudizio nei confronti dei napoletani: "Non siamo negli anni Cinquanta, non c'è più il pregiudizio verso Napoli" .

