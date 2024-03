Anomalie sul televoto, arriva un esposto: ecco cosa succede su Sanremo

Oltre un milione di voti non sarebbero stati conteggiati durante la finale del Festival di Sanremo, che ha visto trionfare Angelina Mango, a causa del problema tecnico verificatosi nei sistemi dopo le 22 di sabato 10 febbraio. È quanto rivelato da Striscia la notizia pochi giorni fa con un'inchiesta che ha aperto un vero e proprio caso sull'esito finale di Sanremo 2024. E proprio sulla base del servizio del tg satirico di Canale 5 il Codacons e l'Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi hanno presentato un esposto all'Autorità per le comunicazioni per chiedere che venga fatta chiarezza sulle presunte anomalie relative alla raccolta dei voti dal pubblico da casa durante la puntata finale dell'ultimo Festival di Sanremo.

Nelle scorse ore le due associazioni dei consumatori si sono rivolte ad Agcom per andare a fondo sulla vicenda che potrebbe ribaltare l'esito dell'ultimo Festival di Sanremo. Le richieste del Codacons e dell'Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi sono riassunte in una nota ufficiale diramata poche ore fa dai due enti: " Da quanto emerso nel corso di un'indagine condotta dalla nota trasmissione Striscia la Notizia sembrerebbero emergere una serie di inesattezze circa l'acquisizione ed il relativo conteggio dei voti durante l'ultima serata del Festival della musica italiana ", si legge nel comunicato, che prosegue: "Più nel dettaglio, sembrerebbe che 2 milioni di voti siano risultati scartati dal sistema, a causa di un overflow, con la conseguenza che le posizioni dei cantanti, non solo della cinquina finale, potrebbero non essere quelle reali ".

Alla base della richiesta di intervento avanzata dalle due associazioni "ci sarebbero molti voti non registrati" e sui quali il conduttore e direttore artistico Amadeus aveva rassicurato il pubblico durante la diretta sostenendo, come ricordano Codacons e Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi che "i voti, seppur in ritardo, sarebbe stati smaltiti correttamente". L'esposto all'Agcom è stato fatto per "garantire massima chiarezza e trasparenza dal momento in cui eventuali problemi tecnici e anomalie riscontrate durante la raccolta dei voti del pubblico potrebbero aver alterato l'esito della gara e presuntivamente falsato la classifica finale del Festival". I due enti chiedono dunque che Agcom si occupi di indagare sulla vicenda. Ma non solo. Codacons e Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi hanno diffidato, come era già successo in altre occasioni, la Rai "a fare luce e chiarezza sulla vicenda nel pieno rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, chiarezza e lealtà nei confronti degli utenti che hanno sostenuto il proprio artista versando delle somme per televotare".