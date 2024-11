“Cacciato dal Palazzo”. Il figlio della principessa di Norvegia di nuovo nei guai

Ascolta ora 00:00 00:00

Non c’è pace per la principessa Mette-Marit di Norvegia. Da poche settimane ha ripreso le cure contro la fibrosi polmonare, di cui soffre da anni. Lo scorso agosto suo figlio, Marius Borg Høiby, è stato arrestato con l’accusa di aver aggredito una donna. Ora il ventisettenne sarebbe di nuovo nei guai: la famiglia reale lo avrebbe cacciato da una delle residenze ufficiali dopo il presunto furto di alcuni oggetti di valore.

“Violenze fisiche e psicologiche”

Lo scorso 4 agosto Marius Borg Høiby, figlio della principessa della Corona Mette-Marit e di Morten Borg, sarebbe stato arrestato e trattenuto per trenta ore a causa di un “incidente in un appartamento” nel quartiere Frogner, a Oslo. A riportare la notizia è stato il quotidiano Se Og Hør, citato dal People. Il giovane, secondo le accuse, avrebbe aggredito “fisicamente e psicologicamente” una ragazza di vent’anni, finita in ospedale con una commozione cerebrale.

Dopo il rilascio Marius, che non ha ruoli pubblici né titoli, avrebbe trascorso un periodo a Skaugum, residenza estiva dei reali ad Asker, non lontano da Oslo. Per stargli vicino Mette-Marit posticipò la sua partenza alla volta di Parigi, per assistere alle Olimpiadi.

La questione, però, non si risolse. Al contrario. Se Og Hør raccontò nuovi dettagli: la polizia sarebbe in possesso di un audio in cui il 27enne minaccerebbe la giovane aggredita di bruciarle gli abiti se non avesse fatto ciò che le chiedeva. In più esisterebbero delle fotografie che mostrerebbero un coltello conficcato in un muro dell’appartamento nel quale sarebbe avvenuta l’aggressione. Non basta: a metà agosto 2024 l’ex fidanzata di Marius, Juliane Snekkestad rivelò via social di aver “subìto violenze psicologiche e fisiche” da parte del ragazzo.

Il figlio della principessa tentò di scusarsi attraverso un comunicato citato dal magazine Hello: “Lo scorso fine settimana è accaduto qualcosa che non sarebbe mai dovuto accadere. Intossicato da alcol e cocaina ho commesso lesioni personali e distrutto oggetti in un appartamento, dopo una discussione”. Infine Marius confessò: “Soffro di diversi disturbi mentali, il che significa che nella fase di crescita e nella vita adulta ho lottato e sto ancora lottando. Ho combattuto con l’abuso di sostanze per lungo tempo e sono stato in cura per questo. Ora riprenderò il trattamento con molta serietà”.

Ancora problemi

Nonostante le promesse e le scuse alla famiglia reale e all’attuale fidanzata, che secondo i media norvegesi si chiamerebbe Rebecca Helberg Arntsen, Marius avrebbe commesso un nuovo, madornale errore. Stando a quanto riportato dal magazine norvegese Aftenposten il figlio di Mette-Marit sarebbe stato cacciato dall’ala principale della residenza di Skaugum. Infatti durante alcune feste date proprio dal ragazzo sarebbero spariti dal Palazzo alcuni oggetti di grande valore per la Corona norvegese.

Già lo scorso settembre Se Og Hør ha raccontato delle indiscrezioni in merito, sostenendo che Marius avesse addirittura devastato la sua camera e danneggiato altre sale della residenza. Così il principe ereditario Haakon Magnus, marito della principessa Mette-Marit, avrebbe ordinato al figliastro di trasferirsi in un’altra dimora ubicata nella tenuta reale. Una casa molto vicina al bosco e abbastanza lontana dagli appartamenti ufficiali e dalle stanze private dei principi. Questa distanza ha il sapore amaro della punizione per il carattere irascibile e i guai con la giustizia di Marius.

Tra l’altro questa situazione così complicata si sovrappone ai problemi di salute di Mette-Marit, alla quale è stata diagnosticata la fibrosi polmonare nel 2018.

Lo scorso ottobre la Casa Reale ha fatto sapere che la principessa dovrà continuare a sottoporsi a delle cure i cuipotrebbero influenzareCiò significa che Mette-Marit potrebbe doversi ritirare temporaneamente a vita privata, oppure posticipare i suoi impegni qualora le sue condizioni non le consentissero di portarli a termine.