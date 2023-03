Il camion, lo schianto e lo choc: dramma sfiorato per Marcello Cirillo

" Sono sotto choc, ma illeso ". Marcello Cirillo ha rassicurato i suoi follower su Twitter dopo avere vissuto attimi di paura a causa di un incidente automobilistico. Il cantante e popolare volto televisivo, per anni nel cast de I fatti vostri su Rai Due, è stato speronato e travolto da un camion mentre si trovava a bordo della sua auto e ha rischiato la vita.

Il drammatico racconto

È stato lui stesso a raccontare la dinamica dell'incidente avvenuto sulla strada statale Cassia Veientana 2 Bis a Roma. Il cantante si trovava a bordo della sua Smart, quando è stato urtato da un tir, che lo ha agganciato e trascinato per decine di metri prima dello schianto drammatico. " Sono vivo per miracolo dopo essere stato investito da un camion e trascinato per duecento metri per poi cappottarmi dall'altra parte della strada ", ha raccontato Marcello Cirillo su Twitter, condividendo due foto dell'auto totalmente distrutta.

"Mi hanno estratto dalle lamiere"

Grazie all'intervento di altri automobilisti che hanno assistito alla drammatica scena, Cirillo è uscito dalla vettura accartocciata e l'artista non ha potuto fare altro che ringraziare: " Voglio ringraziare quegli angeli che verso le 15 si trovavano sulla Cassia bis e mi hanno estratto dalla mia Smart ". Nel rispondere ai commenti preoccupati dei suoi fan, Marcello Cirillo ha fornito ulteriori dettagli sull'accaduto. Il camionista si è fermato per soccorrere il cantante, che ha spiegato cosa è accaduto in strada: " Credo che lui non mi abbia visto e agganciandomi mi ha trascinato per metri poi, quando se ne accorto, ha frenato e io mi sono ribaltato. Si è fermato non è un criminale, solo una persona distratta ".

Cirillo cerca i suoi "angeli"

L'artista non ha riportato ferite ma solo tanto spavento per l'accaduto. "Sono sotto choc, ma illeso, sto bene" , ha scritto in un tweet e ora Marcello cerca le persone che lo hanno salvato e estratto dalle lamiere. " Mi piacerebbe conoscere e ringraziare personalmente i ragazzi che mi hanno aiutato. Se vedete questo messaggio scrivetemi. Una si chiamava Chiara ". Così ha chiesto l'aiuto del popolo del web, che ora si sta mobilitando con un vero e proprio tam tam social.