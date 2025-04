La camomilla, le lettere, le nozze poi l'addio: la storia d'amore tra Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci

Marcy Schlobohm, Naomi Campbell, Heidi Klum. Sono famosissime le donne che hanno avuto un ruolo importante nella vita privata di Flavio Briatore, che oggi compie 75 anni. C'è una sola donna, però, che ha cambiato la sua prospettiva di vita, sposandolo e donandogli un figlio: quella donna è Elisabetta Gregoraci. Con la conduttrice calabrese Briatore ha creato una famiglia che resiste al tempo e ai gossip e a Elisabetta l'imprenditore è tuttora legato profondamente nonostante la separazione giunta circa dieci anni dopo le nozze.

L'incontro in discoteca

Autunno 2005. Elisabetta Gregoraci conduce su Rete 4 la rubrica "Sipario" del Tg4 ed è reduce dalla conduzione della serata evento di Rai1 "Sognando Hollywood". Durante una serata tra amici incontra Flavio Briatore in uno dei suoi locali a Milano. " Rimase colpito perché in discoteca ordinai una camomilla ", racconterà anni dopo Elisabetta. Il feeling tra l'imprenditore e la showgirl è forte e i due trascorrono la serata a parlare: " Era carismatico, con una grande intelligenza. Il giorno successivo cominciò a scrivermi biglietti bellissimi ". Inizia così un rapporto epistolare fatto di messaggi e lettere.

L'inizio della relazione

A causa dei rispettivi impegni professionali Briatore e Elisabetta rimangono distanti: lui a Londra, dove lavora come team manager di Renault impegnata in Formula1, lei a Milano per portare avanti gli impegni su Rete4 e la nuova avventura su Canale5 alla co-conduzione di "Buona Domenica". Due mesi dopo il loro primo incontro in discoteca, la conduttrice e Briatore si incontrano nuovamente, questa volta per una cena. Si tratta del primo vero appuntamento, che segna l'inizio della loro relazione.

Le prime foto pubbliche

Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci decidono di mantenere un basso profilo, evitando di dare in pasto ai paparazzi la loro nascente storia. Per alcuni mesi riescono a evitare che la relazione finisca sulle copertine delle riviste scandalistiche, ma nell'estate del 2006 escono le loro prime foto insieme - che fanno il giro del mondo - e il loro amore diventa pubblico.

La proposta di nozze

Nonostante la differenza di età Briatore e Elisabetta sono molto uniti. Ely si fa vedere al fianco del compagno nelle grandi occasioni e anche ai box di Formula 1 e la relazione arriva a un punto di svolta nell'agosto del 2007, quando l'imprenditore fa un passo importante. Nella notte di San Lorenzo Flavio chiede alla fidanzata di sposarlo. Il "sì" di Elisabetta segna l'inizio di una nuova vita con Briatore.

Il matrimonio a Roma

Il 14 giugno 2008 nella chiesa di Santo Spirito in Sassia a Roma Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si uniscono in matrimonio. All'evento, che richiama televisioni e fotografi da tutto il mondo, sono presenti oltre trecento invitati, molti dei quali personaggi famosi: il Presidente del consiglio Silvio Berlusconi, l'ex premier spagnolo Aznar, Alonso, Iva Zanicchi, Pupo, Adriano Galliani, Paola Perego e persino i Duran Duran. Dopo il rito religioso le celebrazioni proseguono a "La Veranda" in centro a Roma, dove la coppia festeggia l'unione insieme a parenti e amici.

La nascita di Nathan Falco

Il desiderio di formare una famiglia è subito forte per Elisabetta e Flavio tanto che nell'estate del 2009, un anno dopo le nozze, la conduttrice annuncia di essere in dolce attesa. Anche in questo caso la notizia ottiene un grande risalto sulla stampa nazionale e internazionale. Il 18 marzo 2010 nasce Nathan Falco Briatore e la famiglia si rifugia nella quiete di Monte Carlo lontano dai paparazzi e dalle attenzioni dei media.

Gli impegni professionali

L'arrivo di Nathan Falvo rafforza il legame tra Elisabetta e Flavio, che continuano comunque a portare avanti i loro progetti lavorativi. L'imprenditore decide di trasformare la sua villa a Malindi, in Kenya, in un lussuoso resort e amministra i suoi locali sparsi in giro per il mondo. Gregoraci, invece, è protagonista in tv prima come concorrente del talent show "Baila" su Canale 5 poi come conduttrice di "Made in sud" su Rai2.

La smentita ai gossip

Nel 2014, quando il piccolo Nathan ha quattro anni, si diffonde una indiscrezione bomba. " Elisabetta è incinta del secondo figlio ", riferiscono le riviste scandalistiche ma per i gossip non c'è spazio. La conduttrice smentisce le voci con una dichiarazione ufficiale: " Mio figlio è ancora troppo piccolo e ha bisogno di una mamma tutta per lui" . Nei piani della coppia, però, c'è l'idea di allargare ulteriormente la famiglia.

L'ombra della crisi

Nel 2016 si diffondono le prime voci che voglio Elisabetta e Flavio in crisi. La coppia non smentisce le indiscrezioni circolate sul loro conto ma i rapporti sembrano raffreddarsi tra l'imprenditore e Elisabetta. La coppia si fa vedere insieme con meno frequenza e diserta numerosi eventi pubblici come coppia. Ma a "La Zanzara" Briatore smentisce, scherzando: " Separarmi? No, mi costerebbe troppo" .

La separazione definitiva

Un anno dopo arriva la notizia ufficiale: il 23 dicembre 2017 i due si separano consensualmente. A riferirlo in esclusiva è la rivista Oggi. La coppia continua a non confermare né smentire, ma Striscia la notizia, a gennaio 2018, ottiene la conferma da Elisabetta che, ricevendo un tapiro da Staffelli, spiega: "I giornali scrivono tante stupidaggini.

L'unica cosa vera è che la nostra è stata una separazione, perché io e Flavio abbiamo un ottimo rapporto e ci vogliamo un sacco di bene". Nonostante la separazione i rapporti tra Elisabetta e Flavio sono rimasti sereni non solo per il bene del figlio Nathan, ma anche per la stima e l'affetto.