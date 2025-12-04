Can Yaman, "Adesso cerco il vero amore": è finita con Sara Blume

Can Yaman torna al centro dell’attenzione, questa volta non per un nuovo progetto professionale, o per la serie evento Sandokan, ma per la fine della sua relazione con Sara Bluma, l’artista e dj di origini algerine con cui faceva coppia dallo scorso luglio. La notizia arriva dal settimanale Diva e Donna, che dedica la copertina all’attore turco rivelando una sua confidenza: " Ora cerco il vero amore ". Una frase che non lascia spazio a dubbi e che conferma ciò che molti fan avevano intuito da tempo, osservando la progressiva sparizione dei contenuti di coppia sui social.

Una rottura che spiega molti silenzi

L’ultimo segnale di normalità tra i due risale alla fine di ottobre, quando Yaman e Bluma erano stati avvistati insieme durante un viaggio a Tenerife. Poi, il nulla. Le foto di coppia sono scomparse, i due hanno smesso di seguirsi su Instagram e Sara Bluma ha perfino chiuso il suo profilo. Indizi che spesso parlano più delle parole e che hanno alimentato il sospetto di una rottura ormai imminente.

Un atteggiamento che trova conferma ripensando all’ospitata di Can Yaman a “Domenica In”, pochi giorni fa. Presentando la serie Sandokan, attesissima produzione in onda dal 1° dicembre su Rai 1, l’attore era apparso particolarmente schivo quando Mara Venier aveva sfiorato l’argomento “vita privata”. La conduttrice aveva persino scherzato: " Hai il terrore che ti chieda qualcosa della tua vita, ma non lo faccio, sono cose tue ". Dietro quell’imbarazzo, oggi, si intuisce un motivo più profondo: la crisi con Sara Bluma era già in corso.

Una storia breve ma molto intensa

Quella tra Can Yaman e Sara Bluma era una relazione relativamente recente. La prima uscita pubblica risale al 23 giugno, quando i due avevano sfilato mano nella mano all’Italian Global Series Festival di Rimini. Solo poche settimane dopo, a luglio, avevano ufficializzato la storia sui social, apparendo affiatati e in sintonia.

Secondo quanto riportato, la relazione sembrava procedere senza intoppi: Yaman stesso, in alcune interviste, aveva lasciato intendere di vedere un futuro importante con Sara Bluma, arrivando perfino a parlare della possibilità di un matrimonio. Una prospettiva che ora appare lontanissima, alla luce dell’epilogo improvviso.

Un nuovo addio

Per Can Yaman si tratta di un’altra delusione sentimentale dopo la relazione, finita tra grande attenzione mediatica, con Diletta Leotta. Proprio quell’esperienza aveva spinto l’attore a mantenere un profilo più defilato, cercando di proteggere la propria vita privata da curiosi e paparazzi. Un intento confermato anche durante l’intervista con Mara Venier, dove è apparso chiaro il suo desiderio di evitare riflettori su un tema per lui delicato.

Alla ricerca di un nuovo inizio

A mettere un punto è stato lo stesso attore, attraverso le parole riportate da Diva e Donna: " Ora cerco il vero amore ". Una frase che suona come un bilancio e allo stesso tempo come un’apertura verso il futuro. Nessun dettaglio ulteriore, nessuna polemica, solo la dichiarazione di un uomo che, chiusa una porta, preferisce voltare pagina con discrezione.

Con la fine della storia con Sara Bluma, Can Yaman torna dunque

ufficialmenteE mentre Sandokan conquista il pubblico della Rai con ottimi ascolti, l’attore sembra intenzionato a concentrarsi sul lavoro, mantenendo per sé tutto ciò che riguarda la sua sfera più personale.