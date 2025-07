Can Yaman e Sara Bluma verso le nozze: l'annuncio dell'attore

Il cuore di Can Yaman batte forte per Sara Bluma e stavolta sembra fare davvero sul serio. L’attore turco, volto amato della fiction italiana e protagonista del gossip estivo, ha rivelato al settimanale Oggi di voler chiedere a breve la mano della compagna: " Sono innamorato e la sposerò. Le chiederò la mano ufficialmente in questi giorni ". Una dichiarazione che arriva a poche settimane dalla prima uscita pubblica della coppia, che ha ufficializzato la relazione sul red carpet dell’Italian Global Series Festival a Rimini, dove si sono mostrati affiatati e innamorati.

Una storia che corre veloce

Can Yaman, 35 anni, e Sara Bluma, dj di origini algerine, si frequentano da alcuni mesi ma la relazione sembra già consolidata. Dopo l’evento in Italia, i due sono partiti insieme per la Turchia, terra natale dell’attore, dove lui ha voluto presentare Sara alla sua famiglia. È proprio durante questo viaggio che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe arrivare la proposta ufficiale di matrimonio.

Chi è Sara Bluma

Sara Bluma, nome d’arte di Sara Chichani, è molto nota nell’ambiente del clubbing europeo. È la creatrice del format musicale e performativo Boudoir, che fonde musica elettronica, burlesque e cabaret. Vive tra Berlino, Ibiza e Parigi, e nel 2022 ha pubblicato il suo primo album, Teenage Dream. È anche madre di un bambino, Tristan, nato da una precedente relazione con un imprenditore italiano. Su Instagram ha raccontato di essere stata vittima di violenze psicologiche e fisiche durante quella relazione, sottolineando quanto sia stato importante per lei riuscire a uscire da quella situazione. Can Yaman ha sempre mostrato il suo sostegno: " Ti amo e farò di tutto per sostenerti ", ha scritto pubblicamente sui social.

Il precedente con Diletta Leotta

La notizia della proposta ha subito riportato alla memoria la relazione, finita male, tra Can e Diletta Leotta. Anche in quel caso si parlava di matrimonio, ma tutto è naufragato in poco tempo.

Stavolta, però, l’attore sembra deciso ae costruire un nuovo futuro con Sara. Nel frattempo, i fan attendono con curiosità di sapere quando e come avverrà la proposta ufficiale. Una cosa è certa: Can Yaman non ha mai parlato così apertamente dei suoi sentimenti.